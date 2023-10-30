Удар РФ по терминалу Новой Почты. Выросло количество погибших

В больнице скончался один из пострадавших после удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом 21 октября. Парню было 25 лет.
Возросло количество погибших из-за удара по терминалу "Новой почты"
Число погибших от ракетного удара по терминалу «Новой почты» под Харьковом возросло до семи. В больнице утром скончался 25-летний работник.
Глава ОВА отметил, что российские оккупанты, ударив по "Новой почте", унесла жизни уже 7 человек.
Что известно об ударе по отделению Новой почты
21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.
По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.
В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.
Известно о 17 пострадавших. Все пострадавшие – работники предприятия.
Новая почта опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате российского удара по отделению в Харьковской области.
В результате ракетного удара погибли сотрудники почты:
Александр Темников, 31 год
Дмитрий Герасичкин, 30 лет
Артем Акопов, 21 год
Александр Бижанов, 22 года
Владислав Панков, 28 лет
Алексей Ермола, 23 года
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