Удар РФ по терминалу Новой Почты. Выросло количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по терминалу Новой Почты. Выросло количество погибших

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Новая Почта
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В больнице скончался один из пострадавших после удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом 21 октября. Парню было 25 лет.

Возросло количество погибших из-за удара по терминалу "Новой почты"

Число погибших от ракетного удара по терминалу «Новой почты» под Харьковом возросло до семи. В больнице утром скончался 25-летний работник.

Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара окупантов по терминалу "Новой почты", сегодня утром скончался в больнице", - рассказал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что российские оккупанты, ударив по "Новой почте", унесла жизни уже 7 человек.

Еще 12 – проходят лечение, 2 из них – в реанимации, – добавил Синегубов.

Что известно об ударе по отделению Новой почты

21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

Известно о 17 пострадавших. Все пострадавшие – работники предприятия.

Новая почта опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате российского удара по отделению в Харьковской области.

В результате ракетного удара погибли сотрудники почты:

  • Александр Темников, 31 год

  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет

  • Артем Акопов, 21 год

  • Александр Бижанов, 22 года

  • Владислав Панков, 28 лет

  • Алексей Ермола, 23 года

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