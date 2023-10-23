Удар РФ по терминалу Новой Почты. В больницах находятся 16 пострадавших

После российского попадания в терминал «Новой почты» в Харьковской области в больницах находятся 16 человек.
Какое состояние пострадавших после удара РФ
Как отмечается, все раненые мужчины от 19 до 48 лет.
Семь пострадавших — в тяжелом состоянии, пятеро из них — в реанимации. Состояние двух раненых остается крайне тяжелым, они подключены к аппаратам ИВЛ.
Девять человек имеют ранения легкой и средней степени.
Что известно об ударе по отделению Новой почты
21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.
По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.
В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.
Известно о 17 пострадавших. Все пострадавшие – работники предприятия.
Новая почта опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате российского удара по отделению в Харьковской области.
В результате ракетного удара погибли шесть сотрудников почты:
Александр Темников, 31 год
Дмитрий Герасичкин, 30 лет
Артем Акопов, 21 год
Александр Бижанов, 22 года
Владислав Панков, 28 лет
Алексей Ермола, 23 года
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