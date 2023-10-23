Удар РФ по терминалу Новой Почты. В больницах находятся 16 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по терминалу Новой Почты. В больницах находятся 16 пострадавших

Скорая помощь
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Источник:  ONLINE.UA

После российского попадания в терминал «Новой почты» в Харьковской области в больницах находятся 16 человек.

Какое состояние пострадавших после удара РФ

Как отмечается, все раненые мужчины от 19 до 48 лет.

Семь пострадавших — в тяжелом состоянии, пятеро из них — в реанимации. Состояние двух раненых остается крайне тяжелым, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Девять человек имеют ранения легкой и средней степени.

Что известно об ударе по отделению Новой почты

21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

Известно о 17 пострадавших. Все пострадавшие – работники предприятия.

Новая почта опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате российского удара по отделению в Харьковской области.

В результате ракетного удара погибли шесть сотрудников почты:

  • Александр Темников, 31 год

  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет

  • Артем Акопов, 21 год

  • Александр Бижанов, 22 года

  • Владислав Панков, 28 лет

  • Алексей Ермола, 23 года

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