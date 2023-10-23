Удар РФ по терміналу Нової Пошти. У лікарнях перебуває 16 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по терміналу Нової Пошти. У лікарнях перебуває 16 постраждалих

Швидка допомога
Джерело:  ONLINE.UA

Після російського влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині в лікарнях перебувають 16 людей.

Який стан постраждалих після удару РФ

Як зазначається, усі поранені — чоловіки від 19 до 48 років.

Семеро постраждалих — у важкому стані, п’ятеро з них — у реанімації. Стан двох поранених залишається вкрай важким, вони підʼєднані до апаратів ШВЛ.

Дев’ятеро людей мають поранення легкого та середнього ступеня.

Що відомо про удар по відділенню Нової пошти

21 жовтня близько 22:15 російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району.

За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Відомо про 17 потерпілих. Всі постраждалі — працівники підприємства.

Нова пошта опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули внаслідок російського удару по відділенню на Харківщині.

Унаслідок ракетного удару загинуло шість співробітників пошти:

  • Олександр Темніков, 31 рік

  • Дмитро Герасічкін, 30 років

  • Артем Акопов, 21 рік

  • Олександр Біжанов, 22 роки

  • Владислав Панков, 28 років

  • Олексій Єрмола, 23 роки

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