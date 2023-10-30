Удар РФ по терміналу Нової Пошти. Зросла кількість загиблих

У лікарні помер один із постраждалих після удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом 21 жовтня. Хлопцеві було 25 років.
Зросла кількість загиблих через удар по терміналу "Нової пошти"
Кількість загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом зросла до семи. У лікарні вранці помер 25-річний працівник.
Голова ОВА зазначив, що російські окупанти, вдаривши по "Новій пошті", забрала життя вже 7 людей.
Що відомо про удар по відділенню Нової пошти
21 жовтня близько 22:15 російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району.
За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Внаслідок удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.
Відомо про 17 потерпілих. Всі постраждалі — працівники підприємства.
Нова пошта опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули внаслідок російського удару по відділенню на Харківщині.
Унаслідок ракетного удару загинули співробітники пошти:
Олександр Темніков, 31 рік
Дмитро Герасічкін, 30 років
Артем Акопов, 21 рік
Олександр Біжанов, 22 роки
Владислав Панков, 28 років
Олексій Єрмола, 23 роки
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