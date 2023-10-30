Удар РФ по терміналу Нової Пошти. Зросла кількість загиблих

У лікарні помер один із постраждалих після удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом 21 жовтня. Хлопцеві було 25 років.

Зросла кількість загиблих через удар по терміналу "Нової пошти"

Кількість загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом зросла до семи. У лікарні вранці помер 25-річний працівник.

Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", - розповів Синєгубов. Поширити

Голова ОВА зазначив, що російські окупанти, вдаривши по "Новій пошті", забрала життя вже 7 людей.

Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації, - додав Синєгубов Поширити

Що відомо про удар по відділенню Нової пошти

21 жовтня близько 22:15 російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району.

За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Відомо про 17 потерпілих. Всі постраждалі — працівники підприємства.

Нова пошта опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули внаслідок російського удару по відділенню на Харківщині.

Унаслідок ракетного удару загинули співробітники пошти: