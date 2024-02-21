В немецком Бундестаге заявили, что Украина не сможет выиграть войну с Россией в ближайшее время, однако имеет дальнюю перспективу достичь этого.

Удастся ли Украине добиться успехов в войне с РФ в ближайшее время

Украинская армия может одержать верх в войне с Россией в 2025 году. Однако это возможно только при соответствующей поддержке европейских производителей оружия.

Такое мнение высказал глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер.

Он оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.

Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году, — сказал Хофрайтер. Поделиться

Хофрайтер считает, что наступательные действия со стороны Украины сейчас маловероятны.

Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности, боеприпасов и поддержки со стороны США, — сказал политик. Поделиться

Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "одержать верх в оборонной войне против России". Хофрайтер добавил — при условии, что Россия не осуществит дальнейшие территориальные захваты, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".

Новое контрнаступление ВСУ может начаться уже в 2025 году

По словам американских журналистов, они решили пообщаться с шефом украинской разведки Кириллом Будановым.

Кроме того, они обращают внимание на то, что согласно недавнему исследованию лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, оккупационная армия РФ до конца этого года достигнет пика своих возможностей в наступлении.

После этого Россия столкнется с серьезным недостатком бронетехники.

Как объясняет глава ГУР МО, ключевой вопрос состоит в том, готовы ли международные партнеры Киева снабжать Украину боеприпасами весь год, пока Вооруженные силы Украины будут проводить подготовку к своей операции.

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