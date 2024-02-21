Чи вдасться Україні досягти успіхів у війні з РФ найближчим часом — думка Бундестагу
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи вдасться Україні досягти успіхів у війні з РФ найближчим часом — думка Бундестагу

війна

У німецькому Бундестазі заявили, що Україна не зможе виграти війну з Росією найближчим часом, однак має далеку перспективу досягнути цього.

Чи вдасться Україні досягти успіхів у війні з РФ найближчим часом

Українська армія може взяти гору у війні з Росією 2025 року. Однак це можливо лише за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї.

Таку думку висловив очільник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер.

Він оцінює ситуацію у війні між країнами як критичну.

Дуже важливо, щоб українській армії вдалося утримати лінію фронту цього року, — сказав Хофрайтер.

Хофрайтер вважає, що наступальні дії з боку України зараз малоймовірні.

Я не бачу, щоб Україна могла почати наступ цього року. Для цього не вистачає ресурсів, зокрема боєприпасів і підтримки з боку США, — сказав політик.

Він зазначив, що якщо "виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться", то до 2025 року Україна зможе "взяти гору в оборонній війні проти Росії". Хофрайтер додав — за умови, що Росія не здійснить подальших територіальних захоплень, це залишається "найкращим, що Україна може зробити в найближчі місяці".

Новий контрнаступ ЗСУ може розпочатися уже в 2025 році

За словами американських журналістів, вони вирішили поспілкуватися з шефом української розвідки Кирилом Будановим.

Окрім того, вони звертають увагу на те, що, згідно з нещодавнім дослідженням лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, окупаційна армія РФ до кінця цього року досягне піку своїх можливостей у наступі.

Після цього Росія зіткнеться з серйозним дефіцитом бронетехніки.

Як пояснює глава ГУР МО, ключове питання полягає у тому, чи готові міжнародні партнери Києва забезпечувати Україну боєприпасами весь рік, поки Збройні сили України будуть проводити підготовку до своєї операції.

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