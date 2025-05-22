Украина арестовала имущество Богуслаева-младшего на сумму 500 млн грн — разворовывал активы "Мотор Січі"

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу для ареста имущества сына бывшего президента АО "Мотор Сич", который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.

Украина арестовала имущество Богуслаева-младшего на сумму полмиллиарда грн

По данным СБУ, зальная сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях 2-х отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов:

цеха по сборке вертолетов;

завод по производству шлифовального оборудования;

десятки объектов "Мотор Сечи".

Фигуранты сделали их незаконно отчужденными в свою пользу.

СБУ не называет имя фигуранта, однако напомним, что в апреле этого года украинские правоохранители вместе со стражами порядка Франции и Монако задержали сына экспрезидента "Мотор Сичи", Александра.

По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долл. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные офшоры, которыми управлял сын эксчельника "Мотор Січі".

Бывший президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, подпадающий под санкции ЕС, подозревается в возможном участии в поставке оборудования, которое Россия могла использовать для военных целей, в том числе двигателей и комплектующих.