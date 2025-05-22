Україна заарештувала майно Богуслаєва-молодшого на суму 500 млн грн — розкрадав активи "Мотор Січі"

Служба безпеки України зібрала доказову базу для арешту майна сина колишнього президента АТ "Мотор Січ", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

Україна заарештувала майно Богуслаєва-молодшого на суму пів мільярда грн

За даними СБУ, зальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Мова йде про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів:

цехи зі складання вертольотів;

завод з виробництва шліфувального устаткування;

десятки об’єктів "Мотор Січі".

Фігуранти зробили їх незаконно відчуженими на свою користь.

СБУ не називає ім'я фігуранта, однак нагадаємо, що у квітні цього року українські правоохоронці разом з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі", Олександра.

За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн дол. Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі".

Колишнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який підпадає під санкції ЄС, підозрюють у можливій участі в постачанні устаткування, яке Росія могла використовувати для військових цілей, зокрема двигунів та комплектуючих.