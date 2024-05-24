Украина будет выступать на Паралимпийских играх-2024, несмотря на допуск россиян

Сборная Украины примет участие в Паралимпиаде-2024 в Париже, несмотря на допуск "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси.
Что известно об участии Украины в Паралимпийских играх-2024
Суммарно в НКСИУ ожидают участие 207 паралимпийцев из Украины на Играх-2024. В настоящее время путевки в Париж уже получили 113 "сине-желтых" параспортсменов.
Он также добавил, что Украина борется за лицензии еще в четырех видах спорта. В то же время, за некоторые лицензии будет борьба вплоть до середины июля, через месяц от Паралимпийских игр закончится мировой квалификационный процесс.
Ко второй Паралимпиаде с начала полномасштабного вторжения в Украину допустили спортсменов из России и Белоруссии. В сентябре члены Международного паралимпийского комитета проголосовали против полного запрета на участие в Играх параспортсменов с паспортами этих двух стран.
Вместо этого им разрешили соревноваться в нейтральном статусе, исключительно в индивидуальных турнирах. Награды, полученные "нейтральными" параатлетами", не будут учтены в медальный зачет соревнований.
Что известно о Паралимпиаде-2024
Паралимпиада-2024 начнется с церемонии открытия 28 августа. Суммарно в Париже разыграют более 540 комплектов наград в 22 видах спорта.
Больше всего лицензий у Украины пока есть в плавании — 37. Еще 22 путевки украинцы завоевали в легкой параатлетике.
На предыдущих Паралимпийских играх — 2021 в Токио — сборная Украины собрала 98 наград всех сортов (24 — "золото") и заняла шестое место в медальном зачете.
В мае Украина также официально подтвердила участие в стартующих в Париже летних Олимпийских играх-2024 26 июля.
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