Украина будет выступать на Паралимпийских играх-2024, несмотря на допуск россиян

Сборная Украины примет участие в Паралимпиаде-2024 в Париже, несмотря на допуск "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси.

Что известно об участии Украины в Паралимпийских играх-2024

Суммарно в НКСИУ ожидают участие 207 паралимпийцев из Украины на Играх-2024. В настоящее время путевки в Париж уже получили 113 "сине-желтых" параспортсменов.

Из 22 видов спорта, которые будут на Паралимпийских играх, Украина примет участие в 17. Если говорить о текущем варианте ситуации, то у нас есть 98 лицензий в 13 видах спорта. В количественном составе это 113 спортсменов: 83 мужчины и 30 женщин, — объяснил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич. Поделиться

Он также добавил, что Украина борется за лицензии еще в четырех видах спорта. В то же время, за некоторые лицензии будет борьба вплоть до середины июля, через месяц от Паралимпийских игр закончится мировой квалификационный процесс.

Ко второй Паралимпиаде с начала полномасштабного вторжения в Украину допустили спортсменов из России и Белоруссии. В сентябре члены Международного паралимпийского комитета проголосовали против полного запрета на участие в Играх параспортсменов с паспортами этих двух стран.

Вместо этого им разрешили соревноваться в нейтральном статусе, исключительно в индивидуальных турнирах. Награды, полученные "нейтральными" параатлетами", не будут учтены в медальный зачет соревнований.

Что известно о Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024 начнется с церемонии открытия 28 августа. Суммарно в Париже разыграют более 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Больше всего лицензий у Украины пока есть в плавании — 37. Еще 22 путевки украинцы завоевали в легкой параатлетике.

На предыдущих Паралимпийских играх — 2021 в Токио — сборная Украины собрала 98 наград всех сортов (24 — "золото") и заняла шестое место в медальном зачете.