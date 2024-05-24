Україна виступатиме на Паралімпійських іграх-2024 попри допуск росіян

Збірна України візьме участь у Паралімпіаді-2024 в Парижі попри допуск "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі.

Що відомо про участь України в Паралімпійських іграх-2024

Сумарно у НКСІУ очікують на участь 207 паралімпійців з України на Іграх-2024. Наразі путівки до Парижа вже здобули 113 "синьо-жовтих" параспортсменів.

З 22 видів спорту, що будуть на Паралімпійських іграх, Україна братиме участь у 17. Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13 видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок, — пояснив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. Поширити

Він також додав, що наразі Україна бореться за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Водночас за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня, за місяць від Паралімпійських ігор закінчиться світовий кваліфікаційний процес.

До другої Паралімпіади від початку повномасштабного вторгенння до України допустили спортсменів із Росії та Білорусі. У вересні члени Міжнародного паралімпійського комітету проголосували проти повної заборони на участь у Іграх параспортсменів з паспортами цих двої країн.

Натомість їм дозволили змагатися в нейтральному статусі, виключно в індивідуальних турнірах. Нагороди, здобуті "нейтральними" параатлетами", не будуть враховані до медального заліку змагань.

Що відомо про Паралімпіаду-2024

Паралімпіада-2024 розпочнеться з церемонії відкриття 28 серпня. Сумарно в Парижі розіграють понад 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Найбільше ліцензій Україна наразі має у плаванні — 37. Ще 22 путівки українці вибороли в легкій параатлетиці.

На попередніх Паралімпійських іграх — 2021 року в Токіо — збірна України зібрала 98 нагород усіх ґатунків (24 — "золото") та посіла шосте місце в медальному заліку.