Українка вперше пронесла олімпійський вогонь під час естафети у Франції

Українка Марія Височанська сьогодні, 9 травня, пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції.
Височанська пронесла олімпійський вогонь у Франції
21-річна Марія є донькою українського "Кіборга", директора львівського обласного комунального "Будинку воїна" Олега Височанського, який і сьогодні воює з російським агресором.
Спортсменка стала факелоносицею і лідеркою команди спортсменів з країн ЄС, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.
Участь українки в Олімпійських іграх та право очолити старт естафети Олімпійського вогню європейські ЗМІ назвали символічними. Так організатори підтримали європейські прагнення України в нелегкий для країни час.
Олімпіада-2024: що відомо
Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня до 11 серпня. Париж прийматиме літні Ігри втретє в історії та вперше з 1924 року.
На Олімпіаді-2024 розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.
Аналітики компанії Gracenote за 100 днів до початку Олімпіади очікують, що Україна здобуде в Парижі 13 нагород різних ґатунків, зокрема три "золота".
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