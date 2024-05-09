Українка вперше пронесла олімпійський вогонь під час естафети у Франції
Категорія
Спорт
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Українка вперше пронесла олімпійський вогонь під час естафети у Франції

Марія Височанська
Джерело:  Суспільне

Українка Марія Височанська сьогодні, 9 травня, пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції.

Височанська пронесла олімпійський вогонь у Франції

21-річна Марія є донькою українського "Кіборга", директора львівського обласного комунального "Будинку воїна" Олега Височанського, який і сьогодні воює з російським агресором.

Спортсменка стала факелоносицею і лідеркою команди спортсменів з країн ЄС, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.

Українка вперше пронесла олімпійський вогонь під час естафети у Франції

Це гордість і надзвичайна радість, що Україна стала 28 країною-учасницею, — сказала Височанська.

Участь українки в Олімпійських іграх та право очолити старт естафети Олімпійського вогню європейські ЗМІ назвали символічними. Так організатори підтримали європейські прагнення України в нелегкий для країни час.

Я добре знаю, яку ціну ми платимо за те, щоб український прапор майорів на міжнародній арені, — сказала спортсменка.

Олімпіада-2024: що відомо

Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня до 11 серпня. Париж прийматиме літні Ігри втретє в історії та вперше з 1924 року.

На Олімпіаді-2024 розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

Аналітики компанії Gracenote за 100 днів до початку Олімпіади очікують, що Україна здобуде в Парижі 13 нагород різних ґатунків, зокрема три "золота".

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