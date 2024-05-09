Украинка Мария Высочанская сегодня, 9 мая, пронесла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции.

Высочанская пронесла олимпийский огонь во Франции

21-летняя Мария является дочерью украинского "Киборга", директора львовского областного коммунального "Дома воина" Олега Высочанского, который и сегодня воюет с российским агрессором.

Спортсменка стала факелоносицей и лидером команды спортсменов из стран ЕС, прошедших с огнем по улицам Марселя в День Европы.

Украинка впервые пронесла олимпийский огонь во время эстафеты во Франции

Это гордость и удивительная радость, что Украина стала 28 страной-участницей, — сказала Высочанская. Поделиться

Участие украинки в Олимпийских играх и право возглавить старт эстафеты Олимпийского огня европейские СМИ назвали символическими. Так организаторы поддержали европейские стремления Украины в нелегкое для страны время.

Я хорошо знаю, какую цену мы платим за то, чтобы украинский флаг развевался на международной арене, — сказала спортсменка. Поделиться

Олимпиада-2024: что известно

Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа. Париж будет принимать летние игры третий раз в истории и впервые с 1924 года.

На Олимпиаде-2024 разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Аналитики компании Gracenote за 100 дней до начала Олимпиады ожидают, что Украина получит в Париже 13 наград разных сортов, в том числе три "золота".