Украинка Мария Высочанская сегодня, 9 мая, пронесла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции.
Высочанская пронесла олимпийский огонь во Франции
21-летняя Мария является дочерью украинского "Киборга", директора львовского областного коммунального "Дома воина" Олега Высочанского, который и сегодня воюет с российским агрессором.
Спортсменка стала факелоносицей и лидером команды спортсменов из стран ЕС, прошедших с огнем по улицам Марселя в День Европы.
Участие украинки в Олимпийских играх и право возглавить старт эстафеты Олимпийского огня европейские СМИ назвали символическими. Так организаторы поддержали европейские стремления Украины в нелегкое для страны время.
Олимпиада-2024: что известно
Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа. Париж будет принимать летние игры третий раз в истории и впервые с 1924 года.
На Олимпиаде-2024 разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.
Аналитики компании Gracenote за 100 дней до начала Олимпиады ожидают, что Украина получит в Париже 13 наград разных сортов, в том числе три "золота".
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