Украина получила квалификацию на Олимпиаду-2024 в бадминтоне
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Украина получила квалификацию на Олимпиаду-2024 в бадминтоне

Бугрова
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Источник:  Суспільне. Спорт

Это 18-й вид спорта для украинских спортсменов в Париже.

На Олимпиаде-2024 будет украинская бадминтонистка

Украинка Полина Бугрова квалифицировалась на летнюю Олимпиаду-2024 в бадминтоне. Отборочный период в этом виде спорта завершился 28 апреля.

Олимпийская квалификация в одиночные женские соревнования по бадминтону проходила по рейтингу Всемирной федерации бадминтона (BWF). Окончательный зачет был обнародован 30 апреля — Бугрова заняла в нем 74 место.

32-ю путевку из рейтинга Бугрова получила благодаря ограничениям для национальных комитетов: для бадминтонистов из топ-16 из одной страны действовала квота в две игроки, для остальных — по одной.

Квалификационный рейтинг учитывает результаты с 1 мая 2023 года по 28 апреля 2024-го. За этот период Бугрова приняла участие в 25 турнирах и заработала 24 947 очков.

Бугрова стала единственной украинкой в рамках топ-100 олимпийского рейтинга. Ее ближайшая преследовательница среди "сине-желтых" — 18-летняя Евгения Кантемир на 221-й строчке.

Что означает лицензия Полины Бугровой

Украина неизменно представлена в женском олимпийском турнире по бадминтону с 2008 года.

Впервые у "сине-желтых" будут представители только в одной бадминтонной дисциплине. Меньшее представительство сборная имела только в Афинах-2004 — не отобран ни один из спортсменов.

Бугрова — четвертая олимпийская бадминтонистка Украины в одиночном женском разряде после Елены Ноздрань, Ларисы Григи и Марии Улитиной.

Бадминтон — 18-й вид спорта, в котором Украина будет представлена на Олимпиаде 2024 года.

Украина на женских турнирах Олимпиады по бадминтону: результаты

  • 1996: Елена Ноздрань — 1/32 финала

  • 2000: Елена Ноздрань — 1/16 финала

  • 2004: не представлена

  • 2008: Лариса Грига — 1/16 финала

  • 2012: Лариса Грига — групповой раунд

  • 2016: Мария Улитина — 1/8 финала

  • 2020: Мария Улитина — групповой раунд.

Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024

Общее количество украинских спортсменов, получивших лицензии на Игры-2024, выросло до 96.

  • 18 — футбол

  • 16 — легкая атлетика

  • 9 — прыжки в воду

  • 8 — фехтование

  • 7 — гребля

  • 7 — художественная гимнастика

  • 6 — спортивная гимнастика

  • 5 — стрельба

  • 4 — плавание, борьба

  • 3 — академическая гребля

  • 2 — велоспорт, артистическое плавание

  • 1 — бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон

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