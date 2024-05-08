Украина получила квалификацию на Олимпиаду-2024 в бадминтоне

Это 18-й вид спорта для украинских спортсменов в Париже.
На Олимпиаде-2024 будет украинская бадминтонистка
Украинка Полина Бугрова квалифицировалась на летнюю Олимпиаду-2024 в бадминтоне. Отборочный период в этом виде спорта завершился 28 апреля.
Олимпийская квалификация в одиночные женские соревнования по бадминтону проходила по рейтингу Всемирной федерации бадминтона (BWF). Окончательный зачет был обнародован 30 апреля — Бугрова заняла в нем 74 место.
32-ю путевку из рейтинга Бугрова получила благодаря ограничениям для национальных комитетов: для бадминтонистов из топ-16 из одной страны действовала квота в две игроки, для остальных — по одной.
Бугрова стала единственной украинкой в рамках топ-100 олимпийского рейтинга. Ее ближайшая преследовательница среди "сине-желтых" — 18-летняя Евгения Кантемир на 221-й строчке.
Что означает лицензия Полины Бугровой
Украина неизменно представлена в женском олимпийском турнире по бадминтону с 2008 года.
Впервые у "сине-желтых" будут представители только в одной бадминтонной дисциплине. Меньшее представительство сборная имела только в Афинах-2004 — не отобран ни один из спортсменов.
Бугрова — четвертая олимпийская бадминтонистка Украины в одиночном женском разряде после Елены Ноздрань, Ларисы Григи и Марии Улитиной.
Бадминтон — 18-й вид спорта, в котором Украина будет представлена на Олимпиаде 2024 года.
Украина на женских турнирах Олимпиады по бадминтону: результаты
1996: Елена Ноздрань — 1/32 финала
2000: Елена Ноздрань — 1/16 финала
2004: не представлена
2008: Лариса Грига — 1/16 финала
2012: Лариса Грига — групповой раунд
2016: Мария Улитина — 1/8 финала
2020: Мария Улитина — групповой раунд.
Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024
Общее количество украинских спортсменов, получивших лицензии на Игры-2024, выросло до 96.
18 — футбол
16 — легкая атлетика
9 — прыжки в воду
8 — фехтование
7 — гребля
7 — художественная гимнастика
6 — спортивная гимнастика
5 — стрельба
4 — плавание, борьба
3 — академическая гребля
2 — велоспорт, артистическое плавание
1 — бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон
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