Украина получила квалификацию на Олимпиаду-2024 в бадминтоне

Это 18-й вид спорта для украинских спортсменов в Париже.

На Олимпиаде-2024 будет украинская бадминтонистка

Украинка Полина Бугрова квалифицировалась на летнюю Олимпиаду-2024 в бадминтоне. Отборочный период в этом виде спорта завершился 28 апреля.

Олимпийская квалификация в одиночные женские соревнования по бадминтону проходила по рейтингу Всемирной федерации бадминтона (BWF). Окончательный зачет был обнародован 30 апреля — Бугрова заняла в нем 74 место.

32-ю путевку из рейтинга Бугрова получила благодаря ограничениям для национальных комитетов: для бадминтонистов из топ-16 из одной страны действовала квота в две игроки, для остальных — по одной.

Квалификационный рейтинг учитывает результаты с 1 мая 2023 года по 28 апреля 2024-го. За этот период Бугрова приняла участие в 25 турнирах и заработала 24 947 очков. Поделиться

Бугрова стала единственной украинкой в рамках топ-100 олимпийского рейтинга. Ее ближайшая преследовательница среди "сине-желтых" — 18-летняя Евгения Кантемир на 221-й строчке.

Что означает лицензия Полины Бугровой

Украина неизменно представлена в женском олимпийском турнире по бадминтону с 2008 года.

Впервые у "сине-желтых" будут представители только в одной бадминтонной дисциплине. Меньшее представительство сборная имела только в Афинах-2004 — не отобран ни один из спортсменов.

Бугрова — четвертая олимпийская бадминтонистка Украины в одиночном женском разряде после Елены Ноздрань, Ларисы Григи и Марии Улитиной.

Бадминтон — 18-й вид спорта, в котором Украина будет представлена на Олимпиаде 2024 года.

Украина на женских турнирах Олимпиады по бадминтону: результаты

1996: Елена Ноздрань — 1/32 финала

2000: Елена Ноздрань — 1/16 финала

2004: не представлена

2008: Лариса Грига — 1/16 финала

2012: Лариса Грига — групповой раунд

2016: Мария Улитина — 1/8 финала

2020: Мария Улитина — групповой раунд.

Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024

Общее количество украинских спортсменов, получивших лицензии на Игры-2024, выросло до 96.