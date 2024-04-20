Украинские бадминтонисты заняли второе место на Slovak Open 2024

Сборная Украины по бадминтону завоевала второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований Slovak Open 2024.
Украинские спортсмены завоевали второе место на международном турнире по бадминтону
Украинцы Полина Ткач и Вячеслав Яковлев стали вторыми.
Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда.
Второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований по бадминтону заняли украинские спортсмены Полина Ткач и Вячеслав Яковлев.
На пути в финал украинские бадминтонисты одолели соперников по:
Австрии (21:13; 23:21),
Польши (21:15, 23:21),
Сербии (15:21, 21:15, 21:10),
Испании (21:17; 23:21).
В финале Полина и Вячеслав сыграли против еще одной пары из Польши. Однако в борьбе за первое место сильнее оказался польский дуэт (21:18, 21:18).
Украинские гимнастки получили две медали КМ-2024
Это произошло на турнире в Софии.
Об успехах украинских спортсменок сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.
В упражнениях с булавами Виктория Оноприенко получила 33,000 балла и стала третьей.
В свою очередь Таисия Онофрийчук в упражнениях с лентой завоевала свою первую медаль на уровне Кубка мира.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-