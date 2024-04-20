Украинские бадминтонисты заняли второе место на Slovak Open 2024
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Украинские бадминтонисты заняли второе место на Slovak Open 2024

Ткач Яковлев
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Источник:  Национальный олимпийский комитет

Сборная Украины по бадминтону завоевала второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований Slovak Open 2024.

Украинские спортсмены завоевали второе место на международном турнире по бадминтону

Украинцы Полина Ткач и Вячеслав Яковлев стали вторыми.

Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда.

Второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований по бадминтону заняли украинские спортсмены Полина Ткач и Вячеслав Яковлев.

На пути в финал украинские бадминтонисты одолели соперников по:

  • Австрии (21:13; 23:21),

  • Польши (21:15, 23:21),

  • Сербии (15:21, 21:15, 21:10),

  • Испании (21:17; 23:21).

В финале Полина и Вячеслав сыграли против еще одной пары из Польши. Однако в борьбе за первое место сильнее оказался польский дуэт (21:18, 21:18).

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Это произошло на турнире в Софии.

Об успехах украинских спортсменок сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

В упражнениях с булавами Виктория Оноприенко получила 33,000 балла и стала третьей.

В свою очередь Таисия Онофрийчук в упражнениях с лентой завоевала свою первую медаль на уровне Кубка мира.

32,100 балла в итоге позволили 15-летней украинке подняться на третье место пьедестала почета, — сообщили в НОК.

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