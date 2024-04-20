Українські бадмінтоністи здобули друге місце на Slovak Open 2024

Збірна України з бадмінтону виборола друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань Slovak Open 2024.
Українські спортсмени вибороли друге місце на міжнародному турнірі з бадмінтону
Українці Поліна Ткач та В‘ячеслав Яковлев стали другими.
Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.
Друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань з бадмінтону зайняли українські спортсмени Поліна Ткач та В‘ячеслав Яковлев.
На шляху до фіналу українські бадмінтоністи здолали суперників з:
Австрії (21:13; 23:21),
Польщі (21:15, 23:21),
Сербії (15:21, 21:15, 21:10),
Іспанії (21:17; 23:21).
У фіналі Поліна та В'ячеслав зіграли проти ще однієї пари з Польщі. Проте у боротьбі за перше місце сильнішим виявився польський дует (21:18, 21:18).
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Це відбулося на турнірі у Софії.
Про успіхи українських спортсменок повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
У вправах із булавами Вікторія Онопрієнко отримала 33,000 бали й стала третьою.
Своєю чергою Таїсія Онофрійчук у вправах зі стрічкою здобула свою першу медаль на рівні Кубка світу.
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