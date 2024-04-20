Українські бадмінтоністи здобули друге місце на Slovak Open 2024
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Спорт
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Українські бадмінтоністи здобули друге місце на Slovak Open 2024

Ткач та Яковлев
Джерело:  Національний олімпійський комітет

Збірна України з бадмінтону виборола друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань Slovak Open 2024.

Українські спортсмени вибороли друге місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Українці Поліна Ткач та В‘ячеслав Яковлев стали другими.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.

Друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань з бадмінтону зайняли українські спортсмени Поліна Ткач та В‘ячеслав Яковлев.

На шляху до фіналу українські бадмінтоністи здолали суперників з:

  • Австрії (21:13; 23:21),

  • Польщі (21:15, 23:21),

  • Сербії (15:21, 21:15, 21:10),

  • Іспанії (21:17; 23:21).

У фіналі Поліна та В'ячеслав зіграли проти ще однієї пари з Польщі. Проте у боротьбі за перше місце сильнішим виявився польський дует (21:18, 21:18).

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Це відбулося на турнірі у Софії.

Про успіхи українських спортсменок повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

У вправах із булавами Вікторія Онопрієнко отримала 33,000 бали й стала третьою.

Своєю чергою Таїсія Онофрійчук у вправах зі стрічкою здобула свою першу медаль на рівні Кубка світу.

32,100 бали у підсумку дозволили 15-річній українці піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, — повідомили в НОК.

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