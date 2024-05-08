Україна отримала кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у бадмінтоні
Категорія
Спорт
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Україна отримала кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у бадмінтоні

Бугрова
Джерело:  Суспільне. Спорт

18-й вид спорту для українських спортсменів у Парижі.

На Олімпіаді-2024 буде українська бадмінтоністка

Українка Поліна Бугрова кваліфікувалася на літню Олімпіаду-2024 в бадмінтоні. Відбірковий період у цьому виді спорту завершився 28 квітня.

Олімпійська кваліфікація до одиночних жіночих змагань із бадмінтону відбувалася за рейтингом Світової федерації бадмінтону (BWF). Остаточний залік було оприлюднено 30 квітня — Бугрова посіла в ньому 74-те місце.

32-гу путівку з рейтингу Бугрова отримала завдяки обмеженням для національних комітетів: для бадмінтоністів із топ-16 з однієї країни діяла квота у дві гравчині, для решти — по одній.

Кваліфікаційний рейтинг враховує результати від 1 травня 2023 року до 28 квітня 2024-го. За цей період Бугрова взяла участь у 25 турнірах і заробила 24947 очок.

Бугрова стала єдиною українкою в межах топ-100 олімпійського рейтингу. Її найближча переслідувачка серед "синьо-жовтих" — 18-річна Євгенія Кантемир на 221-й сходинці.

Що означає ліцензія Поліни Бугрової

Україна незмінно представлена в жіночому олімпійському турнірі з бадмінтону з 2008 року.

Вперше "синьо-жовті" матимуть представників лише в одній бадмінтонній дисципліні. Менше представництво збірна мала лише в Афінах-2004 — не відібралася жодним зі спортсменів.

Бугрова — четверта олімпійська бадмінтоністка України в одиночному жіночому розряді після Олени Ноздрань, Лариси Григи та Марії Улітіної.

Бадмінтон — 18-й вид спорту, в якому Україна буде представлена на Олімпіаді 2024 року.

Україна на жіночих турнірах Олімпіади з бадмінтону: результати

  • 1996: Олена Ноздрань — 1/32 фіналу

  • 2000: Олена Ноздрань — 1/16 фіналу

  • 2004: не представлена

  • 2008: Лариса Грига — 1/16 фіналу

  • 2012: Лариса Грига — груповий раунд

  • 2016: Марія Улітіна — 1/8 фіналу

  • 2020: Марія Улітіна — груповий раунд

Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024

Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 96.

  • 18 — футбол

  • 16 — легка атлетика

  • 9 — стрибки у воду

  • 8 — фехтування

  • 7 — веслування

  • 7 — художня гімнастика

  • 6 — спортивна гімнастика

  • 5 — стрільба

  • 4 — плавання, боротьба

  • 3 — академічне веслування

  • 2 — велоспорт, артистичне плавання

  • 1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон

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