Україна отримала кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у бадмінтоні

18-й вид спорту для українських спортсменів у Парижі.
На Олімпіаді-2024 буде українська бадмінтоністка
Українка Поліна Бугрова кваліфікувалася на літню Олімпіаду-2024 в бадмінтоні. Відбірковий період у цьому виді спорту завершився 28 квітня.
Олімпійська кваліфікація до одиночних жіночих змагань із бадмінтону відбувалася за рейтингом Світової федерації бадмінтону (BWF). Остаточний залік було оприлюднено 30 квітня — Бугрова посіла в ньому 74-те місце.
32-гу путівку з рейтингу Бугрова отримала завдяки обмеженням для національних комітетів: для бадмінтоністів із топ-16 з однієї країни діяла квота у дві гравчині, для решти — по одній.
Бугрова стала єдиною українкою в межах топ-100 олімпійського рейтингу. Її найближча переслідувачка серед "синьо-жовтих" — 18-річна Євгенія Кантемир на 221-й сходинці.
Що означає ліцензія Поліни Бугрової
Україна незмінно представлена в жіночому олімпійському турнірі з бадмінтону з 2008 року.
Вперше "синьо-жовті" матимуть представників лише в одній бадмінтонній дисципліні. Менше представництво збірна мала лише в Афінах-2004 — не відібралася жодним зі спортсменів.
Бугрова — четверта олімпійська бадмінтоністка України в одиночному жіночому розряді після Олени Ноздрань, Лариси Григи та Марії Улітіної.
Бадмінтон — 18-й вид спорту, в якому Україна буде представлена на Олімпіаді 2024 року.
Україна на жіночих турнірах Олімпіади з бадмінтону: результати
1996: Олена Ноздрань — 1/32 фіналу
2000: Олена Ноздрань — 1/16 фіналу
2004: не представлена
2008: Лариса Грига — 1/16 фіналу
2012: Лариса Грига — груповий раунд
2016: Марія Улітіна — 1/8 фіналу
2020: Марія Улітіна — груповий раунд
Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024
Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 96.
18 — футбол
16 — легка атлетика
9 — стрибки у воду
8 — фехтування
7 — веслування
7 — художня гімнастика
6 — спортивна гімнастика
5 — стрільба
4 — плавання, боротьба
3 — академічне веслування
2 — велоспорт, артистичне плавання
1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон
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