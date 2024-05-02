Для украинских атлетов разработали рекомендации по контакту с россиянами на Олимпиаде
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Спорт
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Для украинских атлетов разработали рекомендации по контакту с россиянами на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Украины
олимпиада
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Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта разработали рекомендации для украинских атлетов по контакту с россиянами и белорусами на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Какие рекомендации разработали для украинских атлетов

В документе указаны основные позиции, которые рекомендуется придерживаться украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим лицам, которые будут находиться на территории Французской Республики во время Олимпиады.

С целью уберечь украинских атлетов от провокативных ситуаций и содействовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Игры в Париже и были разработаны утверждены Рекомендации по контакту с индивидуальными нейтральными спортсменами из РФ и республики Беларусь в рамках Игр ХХХIII Олимпиады Париж-202 , – говорится в сообщении.

В частности, украинцам нужно воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, не участвовать в общении в социальных сетях, во время церемонии награждения держаться на расстоянии.

Как россиян и белорусов вернули к участию в Олимпиаде

Сначала россиян и белорусов отстранили от всех соревнований. После чего ослабили смещение и постепенно возвращали в разные виды спорта. Более того, дело дошло до Олимпиады.

Однако Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом сделал все для того, чтобы допустить представителей враждебных стран к соревнованиям 4-летия.

Многие российские спортсмены отказываются от участия в Играх. Они либо не успели отобраться, либо возмущены своим нейтральным статусом.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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