Для украинских атлетов разработали рекомендации по контакту с россиянами на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта разработали рекомендации для украинских атлетов по контакту с россиянами и белорусами на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Какие рекомендации разработали для украинских атлетов
В документе указаны основные позиции, которые рекомендуется придерживаться украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим лицам, которые будут находиться на территории Французской Республики во время Олимпиады.
В частности, украинцам нужно воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, не участвовать в общении в социальных сетях, во время церемонии награждения держаться на расстоянии.
Как россиян и белорусов вернули к участию в Олимпиаде
Сначала россиян и белорусов отстранили от всех соревнований. После чего ослабили смещение и постепенно возвращали в разные виды спорта. Более того, дело дошло до Олимпиады.
Однако Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом сделал все для того, чтобы допустить представителей враждебных стран к соревнованиям 4-летия.
Многие российские спортсмены отказываются от участия в Играх. Они либо не успели отобраться, либо возмущены своим нейтральным статусом.
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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