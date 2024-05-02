Для українських атлетів розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпіаді

Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Які рекомендації розробили для українських атлетів
У документі вказані основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Французької Республіки під час Олімпіади.
Зокрема, українцям потрібно утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів, не брати участі в спілкуванні в соціальних мережах, під час церемонії нагородження триматися на відстані тощо.
Як росіян та білорусів повернули до участі у Олімпіаді
Спершу росіян та білорусів відсторонили від усіх змагань. Після чого послабили усунення та поступово повертали у різні види спорту. Ба більше, справа дійшла до Олімпіади.
Однак Міжнародний олімпійський комітет на чолі із Томасом Бахом зробив усе, аби допустити представників ворожих країн до змагань 4-річчя.
Багато російських спортсменів відмовляються від участі в Іграх. Вони або не встигли відібратись, або обурені своїм нейтральним статусом.
Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
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