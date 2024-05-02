Для українських атлетів розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпіаді

Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Які рекомендації розробили для українських атлетів

У документі вказані основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Французької Республіки під час Олімпіади.

З метою уберегти українських атлетів від провокативних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України на Ігри в Парижі й було розроблено за затверджено Рекомендації щодо контакту з індивідуальними нейтральними спортсменами з РФ та республіки білорусь в рамках Ігор ХХХIII Олімпіади Париж-2024, — йдеться в дописі. Поширити

Зокрема, українцям потрібно утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів, не брати участі в спілкуванні в соціальних мережах, під час церемонії нагородження триматися на відстані тощо.

Як росіян та білорусів повернули до участі у Олімпіаді

Спершу росіян та білорусів відсторонили від усіх змагань. Після чого послабили усунення та поступово повертали у різні види спорту. Ба більше, справа дійшла до Олімпіади.

Однак Міжнародний олімпійський комітет на чолі із Томасом Бахом зробив усе, аби допустити представників ворожих країн до змагань 4-річчя.

Багато російських спортсменів відмовляються від участі в Іграх. Вони або не встигли відібратись, або обурені своїм нейтральним статусом.