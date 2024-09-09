Во вторник 10 сентября сборная Украины должна сыграть против национальной команды из Чехии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций.

Что известно о матче между сборной Украины и Чехии

Сборная Украины в шестой раз в своей истории будет играть о национальной команде из Чехии.

Матч 10 сентября на пражском стадионе "Эден" будет ключевым для обеих команд, которые в предыдущих играх потерпели неожиданные поражения.

Украина уступила сборной Албании в первом матче группового этапа со счетом 1:2.

Сборная Украины в матче против команды из Албании

Поединок состоится на "Эден Арене" в столице Чехии, Праге. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Будет транслировать поединок медиасервис MEGOGO и Общественное Вещание на своих местных телеканалах. Матч на MEGOGO можно посмотреть по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная".

Что известно об истории встреч между сборной Украины и Чехией

В истории встреч команд насчитывается 5 поединков, 3 из которых были общительными.

Единственное официальное двухматчевое противостояние команд состоялось в дебютном сезоне Лиги наций-2018/19.

В первом товарищеском матче против сборной Чехии в 2011 году Украина проиграла с разгромным счётом 4:0.

Год спустя в следующем товарищеском поединке команды разошлись с нулевой ничьей.

После этого команды встретились только в сентябре 2018 года. Тогда сборной Украины удалось одержать волевую победу со счетом 2:1, благодаря голам Коноплянки и Зинченко.

В домашней встрече через полтора месяца украинские футболисты также одержали победу с минимальным счетом 1:0. Тогда судьбу матча решил единственный гол Малиновского.

В еще одном товарищеском матче осенью 2021 года команды разошлись со счетом 1:1.

Итак, сейчас преимущество в очном противостоянии на стороне сборной Украины.