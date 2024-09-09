Во вторник 10 сентября сборная Украины должна сыграть против национальной команды из Чехии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций.
Главные тезисы
- Матч между сборными Украины и Чехии в рамках Лиги наций запланирован на 10 сентября в 21.45 в Праге.
- Для сборной Украины матч с Чехией является ключевым после неудачного старта в турнире, где она уступила сборной Албании.
- История встреч команд началась в 2011 году, с преимуществом побед на стороне украинской сборной.
- Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
- Сборная Украины имеет преимущество в очном противостоянии с сборной Чехии, одержав ряд побед в предыдущих матчах.
Что известно о матче между сборной Украины и Чехии
Сборная Украины в шестой раз в своей истории будет играть о национальной команде из Чехии.
Матч 10 сентября на пражском стадионе "Эден" будет ключевым для обеих команд, которые в предыдущих играх потерпели неожиданные поражения.
Украина уступила сборной Албании в первом матче группового этапа со счетом 1:2.
Поединок состоится на "Эден Арене" в столице Чехии, Праге. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
Будет транслировать поединок медиасервис MEGOGO и Общественное Вещание на своих местных телеканалах. Матч на MEGOGO можно посмотреть по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная".
Что известно об истории встреч между сборной Украины и Чехией
В истории встреч команд насчитывается 5 поединков, 3 из которых были общительными.
Единственное официальное двухматчевое противостояние команд состоялось в дебютном сезоне Лиги наций-2018/19.
В первом товарищеском матче против сборной Чехии в 2011 году Украина проиграла с разгромным счётом 4:0.
Год спустя в следующем товарищеском поединке команды разошлись с нулевой ничьей.
После этого команды встретились только в сентябре 2018 года. Тогда сборной Украины удалось одержать волевую победу со счетом 2:1, благодаря голам Коноплянки и Зинченко.
В домашней встрече через полтора месяца украинские футболисты также одержали победу с минимальным счетом 1:0. Тогда судьбу матча решил единственный гол Малиновского.
В еще одном товарищеском матче осенью 2021 года команды разошлись со счетом 1:1.
Итак, сейчас преимущество в очном противостоянии на стороне сборной Украины.
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