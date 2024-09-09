У вівторок, 10 вересня, збірна України має зіграти проти національної команди з Чехії у рамках другого туру групового етапу Ліги націй.
Головні тези:
- Матч між збірними України та Чехії у рамках Ліги націй відбудеться 10 вересня о 21:45 у Празі.
- Україна поступилась збірній Албанії в першому матчі групового етапу, тому матч проти Чехії для неї є ключовим у цьому турнірі.
- Збірна України та Чехії зустрічались у п'яти поєдинках, з перевагою на боці української збірної.
- Історія зустрічей команд починається у 2011 році, коли Україна програла Чехії із розгромним рахунком.
- Для українських футболістів це шанс відновити позиції після неудачного старту у Лізі націй.
Що відомо про матч між збірною України та Чехії
Збірна України вшосте у своій історії гратиме про національної команди з Чехії.
Матч 10 вересня на празькому стадіоні "Еден" буде ключовим для обох команд, які у попередній іграх зазнали несподіваних поразок.
Україна поступилась збірній Албанії у першому матчі групового етапу із рахунком 1:2.
Поєдинок відбудеться на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Що відомо про історію зустрічей між збірною України та Чехії
В історії зустрічей команд нароховується 5 поєдинків, 3 з яких були товариськими.
Єдина офіційне двохматчове протистояння команд відбулось у дебютному сезоні Ліги націй-2018/19.
У першому товариському матчі проти збірної Чехії у 2011 році Україна програла з розгромним рахунком 4:0.
Рік потому у наступному товариському поєдинку команди розійшлися із нульовою нічиєю.
Після цього команди зустрілись тільки у вересні 2018 року. Тоді збірній України вдалось здобути вольову перемогу із рахунком 2:1, завдяки голам Коноплянки та Зінченка.
У домашній зустрічі через півтора місяці українські футболісти також здобули перемогу із мінімальним рахунком 1:0. Тоді долю матчу вирішив єдиний гол Маліновського.
У ще одному товариському матчі восени 2021-го року команди розійшлись із рахунком 1:1.
Отже, наразі перевага в очному протистоянні на боці збірної України.
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