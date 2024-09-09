У вівторок, 10 вересня, збірна України має зіграти проти національної команди з Чехії у рамках другого туру групового етапу Ліги націй.

Що відомо про матч між збірною України та Чехії

Збірна України вшосте у своій історії гратиме про національної команди з Чехії.

Матч 10 вересня на празькому стадіоні "Еден" буде ключовим для обох команд, які у попередній іграх зазнали несподіваних поразок.

Україна поступилась збірній Албанії у першому матчі групового етапу із рахунком 1:2.

Збірна України у матчі проти команди з Албанії

Поєдинок відбудеться на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Що відомо про історію зустрічей між збірною України та Чехії

В історії зустрічей команд нароховується 5 поєдинків, 3 з яких були товариськими.

Єдина офіційне двохматчове протистояння команд відбулось у дебютному сезоні Ліги націй-2018/19.

У першому товариському матчі проти збірної Чехії у 2011 році Україна програла з розгромним рахунком 4:0.

Рік потому у наступному товариському поєдинку команди розійшлися із нульовою нічиєю.

Після цього команди зустрілись тільки у вересні 2018 року. Тоді збірній України вдалось здобути вольову перемогу із рахунком 2:1, завдяки голам Коноплянки та Зінченка.

У домашній зустрічі через півтора місяці українські футболісти також здобули перемогу із мінімальним рахунком 1:0. Тоді долю матчу вирішив єдиний гол Маліновського.

У ще одному товариському матчі восени 2021-го року команди розійшлись із рахунком 1:1.

Отже, наразі перевага в очному протистоянні на боці збірної України.