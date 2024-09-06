У суботу, 7 вересня, збірна України у рамках групового етапу Ліги націй має зіграти проти збірної Албанії.

Що відомо про поєдинок збірної України проти Албанії

У попередньому розіграші Ліги націй українці фінішували другими у квартеті з Шотландією, Ірландією та Вірменією та зберегли прописку в дивізіоні B.

Наразі Україна має проблеми з основним складом, оскільки через травму не зможе вийти на поле один з ключових форвардів Артем Довбик.

Збірна Албанії під керівництвом бразильського тренера Сільвіньйо друге в історії пройшла кваліфікацію до чемпіонату Європи.

У попередньому розіграші Ліги націй представники Балканського півострова також виступали у дивізіоні B та зберегли прописку завдяки тому, що потрапили до квартету з Росією, яка була дискваліфікована через повномасштабне вторгнення на територію України.

У складі збірної Албанії у поєдинку проти України може не бути центрального захисника Берата Джімсіті.

Історія налічує шість футбольних поєдинків між збірною України та Албанії, у п’ятих з яких перемогу здобувала саме українська команда.

Перший матч відбувся ще у 1997 році в межах відбіркового етапу на чемпіонат світу-1998 (1:0), а остання гра мала статус товариської та пройшла у 2018 році (4:1).

Збірна України

Єдина нічия, яку розписали команди, відбулася в межах відбіркового етапу на ЧС-2006 (2:2).

Що відомо про склади команд та трансляцію поєдинків

Трансляцію поєдинку проводитиме медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення.

Орієнтовно, склад збірної України на матч з Албанією виглядає так: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Циганков, Ванат, Кабаєв.

Албанія: Стракоша — Хюсай, Міхай, Кумбула, Мітай — Рамадані, Асллані, Лаци — Асані, Байрамі, Броя.

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй, а невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі у плейоф, а третім — врятуватися від вильоту.