В субботу, 7 сентября, сборная Украины в рамках группового этапа Лиги наций должна сыграть против сборной Албании.

Что известно о поединке сборной Украины против Албании

В предыдущем розыгрыше Лиги наций украинские финишировали вторыми в квартете с Шотландией, Ирландией и Арменией и сохранили прописку в дивизионе B.

Сейчас у Украины проблемы с основным составом, поскольку из-за травмы не сможет выйти на поле один из ключевых форвардов Артем Довбик.

Сборная Албании под руководством бразильского тренера Сильвиньо второе в истории прошла квалификацию к чемпионату Европы.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций представители Балканского полуострова также выступали в дивизионе B и сохранили прописку благодаря тому, что попали в квартет с Россией, дисквалифицированной из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

В составе сборной Албании в поединке против Украины может быть не центрального защитника Берата Джимсити.

История насчитывает шесть футбольных поединков между сборной Украины и Албании, в пятых из которых победу одерживала именно украинская команда.

Первый матч состоялся еще в 1997 году в рамках отборочного этапа чемпионата мира-1998 (1:0), а последняя игра имела статус товарищеской и прошла в 2018 году (4:1).

Сборная Украины

Единственная ничья, расписанная командами, состоялась в рамках отборочного этапа на ЧМ-2006 (2:2).

Что известно о составах команд и трансляции поединков

Трансляцию поединка будет проводить медиасервис MEGOGO и Общественное Вещание.

Ориентировочно состав сборной Украины на матч с Албанией выглядит так: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Цыганков, Ванат, Кабаев.

Албания: Стракоша — Хюсай, Михай, Кумбула, Митай — Рамадани, Аслани, Лаци — Асани, Байрами, Броя.

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций, а неудачник группы вылетит в Дивизион C. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плейоф, а третьим — спастись от вылета.