В субботу, 7 сентября, сборная Украины в рамках группового этапа Лиги наций должна сыграть против сборной Албании.
Главные тезисы
- История противостояний между Украиной и Албанией говорит в пользу украинской сборной, которая имеет преимущество в предыдущих играх.
- Трансляция матча Украина ― Албания доступна на медиасервисе MEGOGO и Общественном Вещании, а ожидаются интересные поединки и проблемы с составами обеих команд.
- Победитель группы поднимется в Дивизион A Лиги наций, а проигравший рискует вылететь в Дивизион C, что делает матч еще более захватывающим и важным для обеих команд.
- Ожидается участие ключевых футболистов в составе украинской сборной, в то время как команда Албании может столкнуться с проблемой отсутствия центрального защитника.
- Трансляция матча между сборными Украины и Албании запланирована на субботу, 7 сентября, и будет доступна для просмотра на различных платформах, обеспечивающих широкую аудиторию.
Что известно о поединке сборной Украины против Албании
В предыдущем розыгрыше Лиги наций украинские финишировали вторыми в квартете с Шотландией, Ирландией и Арменией и сохранили прописку в дивизионе B.
Сейчас у Украины проблемы с основным составом, поскольку из-за травмы не сможет выйти на поле один из ключевых форвардов Артем Довбик.
Сборная Албании под руководством бразильского тренера Сильвиньо второе в истории прошла квалификацию к чемпионату Европы.
В предыдущем розыгрыше Лиги наций представители Балканского полуострова также выступали в дивизионе B и сохранили прописку благодаря тому, что попали в квартет с Россией, дисквалифицированной из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.
В составе сборной Албании в поединке против Украины может быть не центрального защитника Берата Джимсити.
История насчитывает шесть футбольных поединков между сборной Украины и Албании, в пятых из которых победу одерживала именно украинская команда.
Первый матч состоялся еще в 1997 году в рамках отборочного этапа чемпионата мира-1998 (1:0), а последняя игра имела статус товарищеской и прошла в 2018 году (4:1).
Единственная ничья, расписанная командами, состоялась в рамках отборочного этапа на ЧМ-2006 (2:2).
Что известно о составах команд и трансляции поединков
Трансляцию поединка будет проводить медиасервис MEGOGO и Общественное Вещание.
Ориентировочно состав сборной Украины на матч с Албанией выглядит так: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Цыганков, Ванат, Кабаев.
Албания: Стракоша — Хюсай, Михай, Кумбула, Митай — Рамадани, Аслани, Лаци — Асани, Байрами, Броя.
Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций, а неудачник группы вылетит в Дивизион C. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плейоф, а третьим — спастись от вылета.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-