Украина и мир чтят память жертв Бабьего Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и мир чтят память жертв Бабьего Яра

Бабий Яр: то, что нельзя забыть и простить
Читати українською
Источник:  online.ua

Каждый год 29 сентября украинцы со трауром вспоминают трагические страницы своей истории. В течение двух дней — 29 и 30 сентября 1941 года — нацисты расстреляли в Киеве более 30 000 евреев. Что важно понимать, это была одна из самых масштабных карательных акций второй мировой войны.

Главные тезисы

  • Расстрелы в Бабьем Яру являются одним из самых страшных преступлений Второй мировой войны.
  • Современная Украина также столкнулась с геноцидом со стороны страны-агрессорки России.

Бабий Яр: то, что нельзя забыть и простить

Что важно понимать, Бабий Яр — место памяти и некрополь около 100 тысяч гражданских граждан и военнопленных, убитых нацистами в 1941–1943 годах.

Среди жертв Третьего рейха: евреи и ромы, красноармейцы, коммунисты, подпольщики Организации украинских националистов, заключенные в Сырецкий концлагерь, "саботажники", нарушители комендантского часа, пациенты психиатрической больницы имени Павлова.

Даже после завершения Второй мировой войны власти СССР долгое время умалчивали и искажали память о жертвах Бабьего Яра.

Более того, советы пытались разрушить сам Бабий яр и окрестные кладбища.

Один тоталитарный режим скрывал зверства другого, умаляя масштаб трагедии и лишая должного чествования памяти погибших.

Последние 11 лет Украина снова столкнулась с человеконенавистническим режимом, однако уже российского диктатора Владимира Путина.

Речь идет о ежедневных атаках на гражданское население, пытках и незаконных арестах граждан на оккупированных территориях, похищении украинских детей.

Власти Украины документируют военные преступления России, собирают доказательства и передают их национальным и международным механизмам правосудия.

Каждый военный преступник несет ответственность за свои действия. Вечная память всем жертвам Холокоста — геноциду еврейского народа, а также всем, кто погиб в Бабьем Яру от рук нацистов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский Ми-28 — видео
Силы беспилотных систем
Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Глава Евросовета придумал новый план
Глава Евросовета борется за будущее Украины в Европе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины атаковали завод "Электродеталь" на Брянщине
Генштаб ВСУ
На Брянщине горит завод "Электродеталь"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?