Каждый год 29 сентября украинцы со трауром вспоминают трагические страницы своей истории. В течение двух дней — 29 и 30 сентября 1941 года — нацисты расстреляли в Киеве более 30 000 евреев. Что важно понимать, это была одна из самых масштабных карательных акций второй мировой войны.
Главные тезисы
- Расстрелы в Бабьем Яру являются одним из самых страшных преступлений Второй мировой войны.
- Современная Украина также столкнулась с геноцидом со стороны страны-агрессорки России.
Бабий Яр: то, что нельзя забыть и простить
Что важно понимать, Бабий Яр — место памяти и некрополь около 100 тысяч гражданских граждан и военнопленных, убитых нацистами в 1941–1943 годах.
Среди жертв Третьего рейха: евреи и ромы, красноармейцы, коммунисты, подпольщики Организации украинских националистов, заключенные в Сырецкий концлагерь, "саботажники", нарушители комендантского часа, пациенты психиатрической больницы имени Павлова.
Даже после завершения Второй мировой войны власти СССР долгое время умалчивали и искажали память о жертвах Бабьего Яра.
Более того, советы пытались разрушить сам Бабий яр и окрестные кладбища.
Последние 11 лет Украина снова столкнулась с человеконенавистническим режимом, однако уже российского диктатора Владимира Путина.
Речь идет о ежедневных атаках на гражданское население, пытках и незаконных арестах граждан на оккупированных территориях, похищении украинских детей.
Власти Украины документируют военные преступления России, собирают доказательства и передают их национальным и международным механизмам правосудия.
