Каждый год 29 сентября украинцы со трауром вспоминают трагические страницы своей истории. В течение двух дней — 29 и 30 сентября 1941 года — нацисты расстреляли в Киеве более 30 000 евреев. Что важно понимать, это была одна из самых масштабных карательных акций второй мировой войны.

Бабий Яр: то, что нельзя забыть и простить

Что важно понимать, Бабий Яр — место памяти и некрополь около 100 тысяч гражданских граждан и военнопленных, убитых нацистами в 1941–1943 годах.

Среди жертв Третьего рейха: евреи и ромы, красноармейцы, коммунисты, подпольщики Организации украинских националистов, заключенные в Сырецкий концлагерь, "саботажники", нарушители комендантского часа, пациенты психиатрической больницы имени Павлова.

Даже после завершения Второй мировой войны власти СССР долгое время умалчивали и искажали память о жертвах Бабьего Яра.

Более того, советы пытались разрушить сам Бабий яр и окрестные кладбища.

Один тоталитарный режим скрывал зверства другого, умаляя масштаб трагедии и лишая должного чествования памяти погибших. Поделиться

Последние 11 лет Украина снова столкнулась с человеконенавистническим режимом, однако уже российского диктатора Владимира Путина.

Речь идет о ежедневных атаках на гражданское население, пытках и незаконных арестах граждан на оккупированных территориях, похищении украинских детей.

Власти Украины документируют военные преступления России, собирают доказательства и передают их национальным и международным механизмам правосудия.