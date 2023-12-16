Украина и Румыния наконец-то решили 20-летний спор
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Экономика
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Украина и Румыния наконец-то решили 20-летний спор

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Украина и Румыния
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После десятилетий споров официальные Киев и Бухарест смогли разрешить спор по обустройству украинской стороной глубоководного судового хода "Дунай – Черное море".

Спор по каналу "Дунай – Черное море" наконец-то решили

Об этом 16 декабря официально сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Глава ведомства обращает внимание на то, что этот многолетний спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

В конце концов, его смогли решить на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве.

По словам Руслана Стрельца, официальный Киев наконец-то выполнил "домашнюю работу" и смог преодолеть долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции.

Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки в прошлом, - подчеркнул министр.

Что важно знать о споре между Украиной и Румынией

В последние двадцать лет тянулся межгосударственный спор относительно канала "Дунай - Черное море", который пролегает Килийским и Старостамбульским (Быстрым) устьями в дельте Дуная.

Он начался после того, как наша страна запустила плавание по каналу в экспериментальном режиме.

Это решение официального Киева сразу подвергли критике Румыния и члены ЕС, ссылаясь на природоохранный статус дельты и отсутствие оценки влияния судоходства на окружающую среду.

Для решения спора в январе 2005 года на основе Конвенции Эспо была создана Комиссия по запросу для формирования научно обоснованного мнения о возможных последствиях трансграничных влияний при реализации и использовании канала "Дунай – Черное море".

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