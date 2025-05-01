Украина и США подписали историческое соглашение о недрах — детали

Украина и Соединенные Штаты Америки в ночь на 1 мая подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Главные тезисы
- Соглашение предусматривает создание совместно с США Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.
- Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс.
Украина заключила с США соглашение о недрах
Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.
По словам министерши, соглашение предусматривает создание совместно с США Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции в наше государство.
Свириденко назвала ключевые положения соглашения:
Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.
Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управляем мы этим Фондом совместно с США.
Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.
Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.
Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс.
Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно — на десятилетия.
Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.
Законодательные изменения только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.
Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Министр экономики также отметила, как будет работать Фонд:
США вносят вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут производить его и новой помощью — например, системами ПВО для Украины.
Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.
Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.
Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут оговариваться дополнительно.
Министерша поблагодарила Президента за лидерство, всех, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным.
Сейчас документ таков, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-