Украина и США подписали историческое соглашение о недрах — детали

Украина и Соединенные Штаты Америки в ночь на 1 мая подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Украина заключила с США соглашение о недрах

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Как договорились Президент Владимир Зеленский и Президент Дональд Трамп, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США — Украина. Юлия Свириденко Министерство экономики Украины

По словам министерши, соглашение предусматривает создание совместно с США Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции в наше государство.

Подписание соглашения

Свириденко назвала ключевые положения соглашения:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.

Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управляем мы этим Фондом совместно с США.

Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс.

Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно — на десятилетия.

Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Законодательные изменения только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Подписание соглашения

Министр экономики также отметила, как будет работать Фонд:

США вносят вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут производить его и новой помощью — например, системами ПВО для Украины.

Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.

Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут оговариваться дополнительно.

Мы сформировали версию соглашения, предусматривающего взаимовыгодные условия для обоих государств. Это Соглашение в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановлению и реконструкции. Поделиться

Министерша поблагодарила Президента за лидерство, всех, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным.