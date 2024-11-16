Украина и США совместно реализуют три проекта в атомной энергетике

На климатической конференции COP29 в Баку США и Украина объявили о начале реализации трех проектов в сфере малых модульных реакторов (ММР) с общим финансированием 30 млн дол.
Главные тезисы
- Малые модульные реакторы обладают большим потенциалом для повышения энергетической независимости Украины и сокращения выбросов углерода.
- В рамках программы FIRST Украина и США запустили три проекта в атомной энергетике на общую сумму 30 млн долл.
- Развитие атомной энергетики в Украине позволит снизить зависимость от угля и других загрязняющих источников энергии.
- Сотрудничество с ведущими компаниями и научными учреждениями США обеспечит высокие стандарты ядерной безопасности и нераспространения.
- Использование малых модульных реакторов поможет Украине в достижении цели утроить ядерные мощности до 2050 года.
Украина и США совместно реализуют проекты по энергетике на 30 млн долл
Инициативы станут частью международной программы FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), направленной на ответственное использование технологий ММР.
Проекты включают в себя строительство пилотного завода по производству чистого водорода и аммиака, конверсию угольных электростанций на малые модульные реакторы, а также разработку дорожной карты декарбонизации сталелитейной промышленности с применением ММР.
Министр также напомнил, что Украина обязалась утроить ядерные мощности до 2050 года. По его словам, это будет способствовать развитию как больших атомных энергоблоков, так и малых реакторов для промышленных нужд.
Малые модульные реакторы: что известно
Малые модульные реакторы имеют значительные преимущества перед традиционными АЭС: они требуют меньших капитальных затрат, мобильнее, имеют повышенный уровень безопасности и адаптированы для интеграции с другими энергетическими решениями, в частности водородной энергетикой.
Такие проекты будут способствовать энергетической независимости Украины, экономическому восстановлению после войны и сокращению выбросов углерода.
Инициативы будут реализовываться совместно с ведущими энергетическими компаниями и научными учреждениями США и Украины. Программа FIRST гарантирует высокие стандарты ядерной безопасности и нераспространения.
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