Україна та США спільно реалізують три проєкти з атомної енергетики

На кліматичній конференції COP29 у Баку США та Україна оголосили про початок реалізації трьох проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР) із загальним фінансуванням 30 млн дол.
Головні тези:
- Україна та США оголосили про реалізацію трьох проєктів з малими модульними реакторами на суму 30 млн дол у рамках програми FIRST.
- Малі модульні реактори мають великий потенціал для підвищення енергетичної незалежності України та скорочення викидів вуглецю завдяки підвищеному рівню безпеки та адаптованості для інтеграції з іншими енергетичними рішеннями.
- Герман Галущенко, міністр енергетики України, підкреслив важливість розвитку атомної енергетики в майбутньому, враховуючи зобов’язання потроїти ядерні потужності до 2050 року.
- Реалізація проєктів у співпраці з провідними компаніями і науковими установами США й України за допомогою програми FIRST гарантуватиме високі стандарти ядерної безпеки та нерозповсюдження.
- Малий модульний реактор відкриває нові можливості для України в енергетиці, допомагаючи зменшити залежність від вугілля та інших забруднюючих джерел енергії.
Україна та США спільно реалізують проєкти з енергетики на 30 млн дол
Ініціативи стануть частиною міжнародної програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), спрямованої на відповідальне використання технологій ММР.
Проєкти включають будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку, конверсію вугільних електростанцій на малі модульні реактори, а також розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості із застосуванням ММР.
Міністр також нагадав, що Україна взяла зобов’язання потроїти ядерні потужності до 2050 року. За його словами, це сприятиме розвитку як великих атомних енергоблоків, так і малих реакторів для промислових потреб.
Малі модульні реактори: що відомо
Малі модульні реактори мають значні переваги перед традиційними АЕС: вони потребують менших капітальних витрат, є мобільнішими, мають підвищений рівень безпеки та адаптовані для інтеграції з іншими енергетичними рішеннями, зокрема водневою енергетикою.
Такі проєкти сприятимуть енергетичній незалежності України, економічному відновленню після війни та скороченню викидів вуглецю.
Ініціативи реалізовуватимуться спільно з провідними енергетичними компаніями та науковими установами США й України. Програма FIRST гарантуватиме високі стандарти ядерної безпеки та нерозповсюдження.
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