На фоне войны с Украиной Россия потратила почти половину ликвидной части Фонда национального благосостояния, являющегося главным источником ресурсов "на черный день". Что важно понимать, речь идет о 4 из 9 триллионов рублей.

Россия неконтролируемо тратит триллионы рублей на войну с Украиной

По словам оппозиционных журналистов из издания Meduza, они проанализировали только расходы Минфина РФ за 2023 год.

Что важно понимать, Фонд национального благосостояния был создан в стране-агрессорке, поскольку Кремль таким образом хотел снизить зависимость российской экономики от цен на сырье.

Однако после вторжения России в Украину и введения санкций на российскую нефть, включавших и ценовой потолок, и ограничение на прямые поставки сырья на Запад, цена стала слишком волатильной, также стал менее предсказуемым курс рубля. Поделиться

На рекордные расходы Москвы повлияли стремительный рост цен летом 2023 года, а также новое падение курса рубля.

Минфин РФ влезло в долги, чтобы профинансировать военные нужды

Журналисты обращают внимание на то, что статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021 годом.

В результате расходы бюджета превысили установленную законом норму на три триллиона рублей и достигли 32 трлн руб. Выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит. Власти весь год размещали облигации федерального займа и таким образом взяли в долг 2,5 триллиона рублей. Поделиться

Однако даже столь непростые решения не спасли ситуацию. Именно поэтому Минфин РФ был вынужден в прошлом месяце продать из ФНБ полмиллиарда евро, 115 миллиардов юаней и 232 тонны золота, а полученные 2,9 триллиона рублей забрал на покрытие дефицита.

Что важно понимать, это максимально допустимая сумма на 2023 год.