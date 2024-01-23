На фоне войны с Украиной Россия потратила почти половину ликвидной части Фонда национального благосостояния, являющегося главным источником ресурсов "на черный день". Что важно понимать, речь идет о 4 из 9 триллионов рублей.
Россия неконтролируемо тратит триллионы рублей на войну с Украиной
По словам оппозиционных журналистов из издания Meduza, они проанализировали только расходы Минфина РФ за 2023 год.
Что важно понимать, Фонд национального благосостояния был создан в стране-агрессорке, поскольку Кремль таким образом хотел снизить зависимость российской экономики от цен на сырье.
На рекордные расходы Москвы повлияли стремительный рост цен летом 2023 года, а также новое падение курса рубля.
Минфин РФ влезло в долги, чтобы профинансировать военные нужды
Журналисты обращают внимание на то, что статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021 годом.
Однако даже столь непростые решения не спасли ситуацию. Именно поэтому Минфин РФ был вынужден в прошлом месяце продать из ФНБ полмиллиарда евро, 115 миллиардов юаней и 232 тонны золота, а полученные 2,9 триллиона рублей забрал на покрытие дефицита.
Что важно понимать, это максимально допустимая сумма на 2023 год.
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