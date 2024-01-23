На тлі війни з Україною Росія витратила майже половину ліквідної частини Фонду національного добробуту, який є головним джерелом ресурсів "на чорний день". Що важливо розуміти, йдеться про 4 з 9 трильйонів рублів.
Росія неконтрольовано витрачає трильйони рублів на війну з Україною
За словами опозиційних журналістів з видання Meduza, вони проаналізували лише витрати Мінфіну РФ за 2023 рік.
Що важливо розуміти, Фонд національного добробуту був створений в країні-агресорці, оскільки Кремль таким чином хотів зменшити залежність російської економіки від цін на сировину.
На рекордні витрати Москви вплинув стрімкий ріст цін влітку 2023 року, а також нове падіння курсу рубля.
Мінфін РФ влізло у борги, щоб профінансувати військові потреби
Журналісти звертають увагу на те, що статті "Національна оборона" та "Національна безпека" зросли на 60% порівняно з 2021-м.
Проте навіть такі непрості рішення не врятували ситуацію. Саме тому Мінфін РФ був змушений минулого місяці продати із ФНБ півмільярда євро, 115 мільярдів юанів та 232 тонни золота, а отримані 2,9 трильйона рублів забрав на покриття дефіциту.
Що важливо розуміти, це максимально допустима сума на 2023 рік.
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