Україна позбавила Росії майже половини ресурсів "на чорний день"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна позбавила Росії майже половини ресурсів "на чорний день"

Кремль
Джерело:  online.ua

На тлі війни з Україною Росія витратила майже половину ліквідної частини Фонду національного добробуту, який є головним джерелом ресурсів "на чорний день". Що важливо розуміти, йдеться про 4 з 9 трильйонів рублів.

Росія неконтрольовано витрачає трильйони рублів на війну з Україною

За словами опозиційних журналістів з видання Meduza, вони проаналізували лише витрати Мінфіну РФ за 2023 рік.

Що важливо розуміти, Фонд національного добробуту був створений в країні-агресорці, оскільки Кремль таким чином хотів зменшити залежність російської економіки від цін на сировину.

Однак після вторгнення Росії в Україну і введення санкцій на російську нафту, які включали і цінову стелю, і обмеження на прямі постачання сировини на Захід, ціна стала занадто волатильною, також став менш передбачуваним курс рубля.

На рекордні витрати Москви вплинув стрімкий ріст цін влітку 2023 року, а також нове падіння курсу рубля.

Мінфін РФ влізло у борги, щоб профінансувати військові потреби

Журналісти звертають увагу на те, що статті "Національна оборона" та "Національна безпека" зросли на 60% порівняно з 2021-м.

У результаті витрати бюджету перевищили встановлену законом норму на три трильйони рублів і досягли 32 трлн руб. Вище за прогнози виявився і бюджетний дефіцит. Влада весь рік розміщувала облігації федеральної позики і таким чином взяла в борг 2,5 трильйона рублів. ї

Проте навіть такі непрості рішення не врятували ситуацію. Саме тому Мінфін РФ був змушений минулого місяці продати із ФНБ півмільярда євро, 115 мільярдів юанів та 232 тонни золота, а отримані 2,9 трильйона рублів забрав на покриття дефіциту.

Що важливо розуміти, це максимально допустима сума на 2023 рік.

У результаті ліквідна частина ФНБ скоротилася до п'яти трильйонів рублів, хоча на початок війни становила майже дев'ять трильйонів рублів.

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