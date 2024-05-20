Украина примет участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом объявили 20 мая представители Минмолодежьспорта и Национального олимпийского комитета Украины.
Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024
Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.
Официальное объявление об участии Украины на Олимпийских играх в Париже появилось после встречи, в которой приняли участие глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт с журналистами.
На встрече обсуждались подробности участия Украины на Олимпиаде и объявили об участии команды на турнире.
Также в Украине подчеркнули особое значение Олимпиады для Украины.
На встрече продемонстрировали лозунг сборной на турнире "The Will to Win" ("Воля к победе").
Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024. Последние две были получены в настольном теннисе.
18- футбол
16 - легкая атлетика
9- прыжки в воду
8— фехтование, гребли
7- художественная гимнастика
6- спортивная гимнастика
5- стрельба
4- плавание, борьба
3 — академическая гребли
2 - велоспорт, артистическое плавание, настольный теннис
1— бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон
Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде-2024
Из-за участия представителей России и Белоруссии в Украине долгое время ставили под вопрос участие на Олимпиаде.
Поводом тому стало возвращение атлетов из этих стран в соревнования в статусе "нейтральных". А уже в декабре 2023 Международный олимпийский комитет официально разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде-2024.
В ответ на решение МОК в Украине не исключали возможности бойкота Олимпиады — в частности, возможность такого сценария в прошлом году предполагал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.
Однако, в итоге Украина будет представлена на турнире.
В апреле глава НОК Украины Вадим Гутцайт очертил правила поведения спортсменов с "нейтральными" атлетами на Играх. Среди них — не пожимать руку, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать.
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