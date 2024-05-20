Украина официально заявила об участии в Олимпиаде-2024 в Париже
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина официально заявила об участии в Олимпиаде-2024 в Париже

Министерство молодежи и спорта Украины
Олимпийские игры
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Украина примет участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом объявили 20 мая представители Минмолодежьспорта и Национального олимпийского комитета Украины.

Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Официальное объявление об участии Украины на Олимпийских играх в Париже появилось после встречи, в которой приняли участие глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт с журналистами.

На встрече обсуждались подробности участия Украины на Олимпиаде и объявили об участии команды на турнире.

Также в Украине подчеркнули особое значение Олимпиады для Украины.

На встрече продемонстрировали лозунг сборной на турнире "The Will to Win" ("Воля к победе").

Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024. Последние две были получены в настольном теннисе.

  • 18- футбол

  • 16 - легкая атлетика

  • 9- прыжки в воду

  • 8— фехтование, гребли

  • 7- художественная гимнастика

  • 6- спортивная гимнастика

  • 5- стрельба

  • 4- плавание, борьба

  • 3 — академическая гребли

  • 2 - велоспорт, артистическое плавание, настольный теннис

  • 1— бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде-2024

Из-за участия представителей России и Белоруссии в Украине долгое время ставили под вопрос участие на Олимпиаде.

Поводом тому стало возвращение атлетов из этих стран в соревнования в статусе "нейтральных". А уже в декабре 2023 Международный олимпийский комитет официально разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде-2024.

В ответ на решение МОК в Украине не исключали возможности бойкота Олимпиады — в частности, возможность такого сценария в прошлом году предполагал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

Однако, в итоге Украина будет представлена на турнире.

В апреле глава НОК Украины Вадим Гутцайт очертил правила поведения спортсменов с "нейтральными" атлетами на Играх. Среди них — не пожимать руку, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать.

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