Україна офіційно заявила про участь в Олімпіаді-2024 у Парижі
Категорія
Спорт
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Україна офіційно заявила про участь в Олімпіаді-2024 у Парижі

Міністерство молоді та спорту України
Олімпійські ігри

Україна братиме участь у Олімпіаді-2024, що пройде у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Про це оголосили 20 травня представники Мінмолодьспорту та Національного олімпійського комітету України.

Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024

Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Офіційне оголошення про участь України на Олімпійських іграх у Парижі з'явилося після зустрічі, в якій взяли участь очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт з журналістами.

На зустрічі обговорювалися подробиці участі України на Олімпіаді та було оголошено про участь команди на турнірі.

Також в Україні підкреслили "особливе значення" Олімпіади для України.

На зустрічі продемонстрували гасло збірної на турнірі "The Will to Win" ("Воля до перемоги").

Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024. Останні дві були здобуті у настільному тенісі.

  • 18 — футбол

  • 16 — легка атлетика

  • 9 — стрибки у воду

  • 8 — фехтування, веслування

  • 7 — художня гімнастика

  • 6 — спортивна гімнастика

  • 5 — стрільба

  • 4 — плавання, боротьба

  • 3 — академічне веслування

  • 2 — велоспорт, артистичне плавання, настільний теніс

  • 1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон

Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024

Через участь представників Росії та Білорусі в Україні тривалий час ставили під питання участь на Олімпіаді.

Приводом цього стало повернення атлетів з цих країн до змагань у статусі "нейтральних". А вже у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024.

У відповідь на рішення МОК в Україні не виключали можливості бойкоту Олімпіади — зокрема, можливість такого сценарію минулого року припускав виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Проте у підсумку Україна буде представлена на турнірі.

У квітні очільник НОК України Вадим Гутцайт окреслив правила поводження спортсменів з "нейтральними" атлетами на Іграх. Серед них — не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти.

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