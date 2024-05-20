Україна братиме участь у Олімпіаді-2024, що пройде у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Про це оголосили 20 травня представники Мінмолодьспорту та Національного олімпійського комітету України.
Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024
Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства молоді та спорту України.
Офіційне оголошення про участь України на Олімпійських іграх у Парижі з'явилося після зустрічі, в якій взяли участь очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт з журналістами.
На зустрічі обговорювалися подробиці участі України на Олімпіаді та було оголошено про участь команди на турнірі.
Також в Україні підкреслили "особливе значення" Олімпіади для України.
На зустрічі продемонстрували гасло збірної на турнірі "The Will to Win" ("Воля до перемоги").
Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024. Останні дві були здобуті у настільному тенісі.
18 — футбол
16 — легка атлетика
9 — стрибки у воду
8 — фехтування, веслування
7 — художня гімнастика
6 — спортивна гімнастика
5 — стрільба
4 — плавання, боротьба
3 — академічне веслування
2 — велоспорт, артистичне плавання, настільний теніс
1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон
Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024
Через участь представників Росії та Білорусі в Україні тривалий час ставили під питання участь на Олімпіаді.
Приводом цього стало повернення атлетів з цих країн до змагань у статусі "нейтральних". А вже у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024.
У відповідь на рішення МОК в Україні не виключали можливості бойкоту Олімпіади — зокрема, можливість такого сценарію минулого року припускав виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.
Проте у підсумку Україна буде представлена на турнірі.
У квітні очільник НОК України Вадим Гутцайт окреслив правила поводження спортсменів з "нейтральними" атлетами на Іграх. Серед них — не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти.
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