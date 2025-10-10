Украина поддерживает предложенное Италией "олимпийское перемирие" с Россией — МИД

Украина поддерживает идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Главные тезисы
- Украина поддерживает идею олимпийского перемирия с Россией во время проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.
- Россия исторически использовала Олимпийское перемирие для вторжений, игнорируя предложения Украины о прекращении огня.
- Украина готова к перемирию с Россией не только во время Олимпиады, но и уже сейчас, однако Россия не реагирует на эти предложения.
Украина поддерживает идею Италии относительно "олимпийского перемирия" с Россией
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
По его словам, такие действия России не случайны, поскольку во время Олимпиады все внимание СМИ приковано к спортивным событиям. И в тени таких событий Россия и совершала преступления.
Спикер МИД добавил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас. Поскольку украинские власти еще давно согласились на предложение о прекращении огня от США, но Россия его игнорирует.
Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы в принципе настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра, оно направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру.
Напомним, 7 октября вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия предлагает ввести всемирное перемирие на время проведения зимней Олимпиады.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-