Украина поддерживает предложенное Италией "олимпийское перемирие" с Россией — МИД
Украина поддерживает предложенное Италией "олимпийское перемирие" с Россией — МИД

Источник:  РБК Украина

Украина поддерживает идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Главные тезисы

  • Украина поддерживает идею олимпийского перемирия с Россией во время проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.
  • Россия исторически использовала Олимпийское перемирие для вторжений, игнорируя предложения Украины о прекращении огня.
  • Украина готова к перемирию с Россией не только во время Олимпиады, но и уже сейчас, однако Россия не реагирует на эти предложения.

Украина поддерживает идею Италии относительно "олимпийского перемирия" с Россией

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию на Олимпийском перемирии. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия.

По его словам, такие действия России не случайны, поскольку во время Олимпиады все внимание СМИ приковано к спортивным событиям. И в тени таких событий Россия и совершала преступления.

Спикер МИД добавил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас. Поскольку украинские власти еще давно согласились на предложение о прекращении огня от США, но Россия его игнорирует.

Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы в принципе настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра, оно направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру.

Напомним, 7 октября вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия предлагает ввести всемирное перемирие на время проведения зимней Олимпиады.

По его словам, такую идею представляют Организации Объединенных Наций.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

