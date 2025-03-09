Украина подписала соглашение с производителем IRIS-T — что это означает

Министерство обороны Украины подписало соглашение с немецкой оборонной компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T — об увеличении в три раза поставок систем противовоздушной обороны и ракет в них.
Главные тезисы
- Подписание соглашения с производителем IRIS-T позволит значительно увеличить поставки систем противовоздушной обороны и ракет в Украину.
- Этот шаг способствует усилению противовоздушной обороны страны и повышению ее обороноспособности.
- Соглашение с компанией Diehl Defence представляет важный стратегический момент для Украины в области обеспечения безопасности неба и населенных пунктов.
Украина подписала соглашение с производителем IRIS-T
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Он отметил: "Защита украинского неба и городов — наш приоритет".
По словам Умерова, подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской противовоздушной обороны.
Также меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.
Умеров поблагодарил компанию Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству.
Он подчеркнул: "Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему".
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