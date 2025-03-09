Украина подписала соглашение с производителем IRIS-T — что это означает

Министерство обороны Украины подписало соглашение с немецкой оборонной компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T — об увеличении в три раза поставок систем противовоздушной обороны и ракет в них.

Украина подписала соглашение с производителем IRIS-T

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Он отметил: "Защита украинского неба и городов — наш приоритет".

По словам Умерова, подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской противовоздушной обороны.

Также меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.

Умеров и директор Diehl Defence

Умеров поблагодарил компанию Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству.

Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир — на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Поделиться

Он подчеркнул: "Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему".