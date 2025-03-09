Украина подписала соглашение с производителем IRIS-T — что это означает
Категория
Украина
Дата публикации

Украина подписала соглашение с производителем IRIS-T — что это означает

Рустем Умеров
соглашение
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Министерство обороны Украины подписало соглашение с немецкой оборонной компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T — об увеличении в три раза поставок систем противовоздушной обороны и ракет в них.

Главные тезисы

  • Подписание соглашения с производителем IRIS-T позволит значительно увеличить поставки систем противовоздушной обороны и ракет в Украину.
  • Этот шаг способствует усилению противовоздушной обороны страны и повышению ее обороноспособности.
  • Соглашение с компанией Diehl Defence представляет важный стратегический момент для Украины в области обеспечения безопасности неба и населенных пунктов.

Украина подписала соглашение с производителем IRIS-T

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Он отметил: "Защита украинского неба и городов — наш приоритет".

По словам Умерова, подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской противовоздушной обороны.

Также меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.

Умеров и директор Diehl Defence

Умеров поблагодарил компанию Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству.

Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир — на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны.

Он подчеркнул: "Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему".

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