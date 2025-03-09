Україна підписала угоду з виробником IRIS-T — що це означає

Міністерство оборони України підписало угоду з німецькою оборонною компанією Diehl Defence — виробником системи IRIS-T — про збільшення втричі постачання систем протиповітряної оборони і ракет до них.
Головні тези:
- Підписання угоди з виробником IRIS-T відкриває шлях до посилення протиповітряної оборони України.
- Збільшення постачання ракет та систем протиповітряної оборони втричі сприятиме підвищенню обороноздатності країни.
- Угода з компанією Diehl Defence є стратегічним кроком для України у підвищенні безпеки свого неба та міст.
Україна підписала угоду з виробником IRIS-T
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Він наголосив: "Захист українського неба та міст — наш пріоритет".
За словами Умєрова, підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони.
Також меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.
Умєров подякував компанії Diehl Defence за довіру і готовність до співпраці.
Він підкреслив: "Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему".
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