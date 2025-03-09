Україна підписала угоду з виробником IRIS-T — що це означає
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна підписала угоду з виробником IRIS-T — що це означає

Рустем Умєров
угода

Міністерство оборони України підписало угоду з німецькою оборонною компанією Diehl Defence — виробником системи IRIS-T — про збільшення втричі постачання систем протиповітряної оборони і ракет до них.

Головні тези:

  • Підписання угоди з виробником IRIS-T відкриває шлях до посилення протиповітряної оборони України.
  • Збільшення постачання ракет та систем протиповітряної оборони втричі сприятиме підвищенню обороноздатності країни.
  • Угода з компанією Diehl Defence є стратегічним кроком для України у підвищенні безпеки свого неба та міст.

Україна підписала угоду з виробником IRIS-T

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence — виробником системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Він наголосив: "Захист українського неба та міст — наш пріоритет".

За словами Умєрова, підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Також меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

Умєров і директор Diehl Defence

Умєров подякував компанії Diehl Defence за довіру і готовність до співпраці.

Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ — на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони.

Він підкреслив: "Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-T — коли саме
IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шольц оголосив про надання Україні ще однієї системи ППО IRIS-T
ППО IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T
IRIS-T

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?