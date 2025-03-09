Україна підписала угоду з виробником IRIS-T — що це означає

Міністерство оборони України підписало угоду з німецькою оборонною компанією Diehl Defence — виробником системи IRIS-T — про збільшення втричі постачання систем протиповітряної оборони і ракет до них.

Україна підписала угоду з виробником IRIS-T

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence — виробником системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України. Рустем Умєров Міністр оборони України

Він наголосив: "Захист українського неба та міст — наш пріоритет".

За словами Умєрова, підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Також меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

Умєров і директор Diehl Defence

Умєров подякував компанії Diehl Defence за довіру і готовність до співпраці.

Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ — на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Поширити

Він підкреслив: "Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему".