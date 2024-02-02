Украина получила от Литвы новую партию военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Литвы новую партию военной помощи

Lithuanian MOD
Гарантометы
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Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи. В частности, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Литва предоставила Украине новое вооружение

По информации министерства обороны Литвы, кроме "тысяч снарядов для противотанковых гранатометов", Украина также получила системы дистанционного подрыва RISE-1.

Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка Украины – это также инвестиции в нашу собственную безопасность. Значительная часть нашей последней поддержки направлена на возглавляемую Литвой коалицию по разминированию в Украине, – подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

twitter.com/Lithuanian_MoD

Помощь Украине от Литвы

Литва - один из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 млн. евро. Об этом во время своего визита в Киев заявил президент Гитанаса Науседа.

Также премьер Литвы Ингрида Шимоните недавно призвала Евросоюз увеличить помощь Украине для победы над Россией.

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