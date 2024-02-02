Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги

Lithuanian MOD
Допомога

Литва доставила в Україну чергову партію озброєння у рамках військової допомоги. Зокрема, до неї увійшли снаряди для протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

Литва надала Україні нове озброєння

За інформацією міністерства оборони Литви, окрім "тисяч снарядів для протитанкових гранатометів" Україна також отримала системи дистанційного підриву RISE-1.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у соцмережі X.

Ми активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка України - це також інвестиції у нашу власну безпеку. Значна частина нашої останньої підтримки спрямована на очолювану Литвою коаліцію з розмінування в Україні, – наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

twitter.com/Lithuanian_MoD

Допомога Україні від Литви

Литва є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни у Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 млн євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Також прем'єр Литви Інгріда Шимоніте нещодавно закликала Євросоюз збільшити допомогу Україні для перемоги над Росією.

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