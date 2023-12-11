Украина получит два военных корабля Sandown — фото

Морская коалиция. Британия передаст Украине два минных тральника

Как уже упоминалось ранее, Великобритания и Норвегия положили начало новой коалиции морских сил для поддержки Украины с целью передачи кораблей и техники Киеву для усиления его способности действовать на море.

11 декабря глава британского Минобороны Грант Шаппс официально заявил о решении предоставить два минных тральника Королевских ВМС для ВМС Украины.

Что важно понимать, новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Киеву, в частности обучение, оборудование и инфраструктуру для усиления безопасности в Черном море.

Морская коалиция будет набирать обороты

Официальный Лондон также подтвердил, что Шаппс намерен объявить новые детали военной поддержки Украины со стороны его команды.

Как уверяют представители оборонного ведомства, поддержка в рамках морской коалиции будет долгосрочной и поможет Киеву трансформировать свои военно-морские силы, сделав их более совместимыми с западными союзниками и укрепив безопасность в Черном море.