Украина получит два военных корабля Sandown — фото
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит два военных корабля Sandown — фото

Минобороны Британии
Sandown
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Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что передаст Украине два военных корабля Sandown.

Морская коалиция. Британия передаст Украине два минных тральника

Как уже упоминалось ранее, Великобритания и Норвегия положили начало новой коалиции морских сил для поддержки Украины с целью передачи кораблей и техники Киеву для усиления его способности действовать на море.

11 декабря глава британского Минобороны Грант Шаппс официально заявил о решении предоставить два минных тральника Королевских ВМС для ВМС Украины.

Что важно понимать, новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Киеву, в частности обучение, оборудование и инфраструктуру для усиления безопасности в Черном море.

Морская коалиция будет набирать обороты

Официальный Лондон также подтвердил, что Шаппс намерен объявить новые детали военной поддержки Украины со стороны его команды.

Как уверяют представители оборонного ведомства, поддержка в рамках морской коалиции будет долгосрочной и поможет Киеву трансформировать свои военно-морские силы, сделав их более совместимыми с западными союзниками и укрепив безопасность в Черном море.

Эти минные тральники предоставят Украине жизненно важные возможности, которые помогут спасать жизнь на море и откроют жизненно важные экспортные пути, существенно ограниченные после того, как (президент РФ) Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение, – заявил Шаппс.

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