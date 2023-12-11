Україна отримає два військові кораблі Sandown — фото

Морська коаліція. Британія передасть Україні два мінних тральники

Як уже згадувалося раніше, Велика Британія та Норвегія започаткували нову коаліцію морських сил для підтримки України з метою передачі кораблів та техніки Києву задля посилення його здатності діяти на морі.

11 грудня глава британського Міноборони Грант Шаппс офіційно заявив про рішення щодо надання двох мінних тральників Королівських ВМС для ВМС України.

Що важливо розуміти, новостворена коаліція буде надавати довгострокову підтримку Києву, зокрема навчання, обладнання та інфраструктуру для посилення безпеки в Чорному морі.

Морська коаліція буде набирати оберти

Офіційний Лондон також підтвердив, що Шаппс має намір оголосити нові деталі військової підтримки України з боку його команди.

Як запевняють представники оборонного відомства, підтримка в межах морської коаліції буде довгостроковою та допоможе Києву трансформувати свої військово-морські сили, зробивши їх більш сумісними із західними союзниками та зміцнивши безпеку в Чорному морі.