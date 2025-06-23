Украина получит новую помощи от Новой Зеландии
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит новую помощи от Новой Зеландии

Новая Зеландия
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Источник:  online.ua

Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи на 16 миллионов новозеландских долларов (свыше 9,4 млн долл США).

Главные тезисы

  • Новая Зеландия предоставит Украине пакет помощи на 16 млн новозеландских долларов, включающий военную и гуманитарную помощь.
  • Часть средств пойдет на поддержку обороноспособности Украины через фонды безопасности НАТО.
  • Помощь также будет направлена на поддержку пострадавших общин внутри Украины и украинцев, находящих убежище в соседних странах.

Украина получит помощь от Новой Зеландии

Об этом сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге.

В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.

В частности, 4 млн новозеландских долларов (2,3 млн США) направят в многонациональные фонды, обеспечивающие Украину летальной и нелетальной помощью — Фонд поддержки НАТО (NSATU) и "Коалиция дронов", которую координируют Британия и Латвия.

Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и для Индо-Тихоокеанского.

Еще 7 млн новозеландских долларов (4,1 млн долл. США) пойдут на поддержку пострадавших общин внутри Украины, а 1 млн (593 тыс долл. США) — на помощь украинцам, нашедшим убежище в соседних странах.

Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировку густонаселенных гражданских районов Украины.

Также в Веллингтоне напомнили о недавно введенных санкциях против российского "теневого флота" и лиц, причастных к продолжению войны.

Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на Россию, чтобы прекратило войну и присоединилось к усилиям для достижения справедливого и длительного мира в Украине.

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