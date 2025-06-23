Украина получит новую помощи от Новой Зеландии

Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи на 16 миллионов новозеландских долларов (свыше 9,4 млн долл США).

Украина получит помощь от Новой Зеландии

Об этом сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге.

В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.

В частности, 4 млн новозеландских долларов (2,3 млн США) направят в многонациональные фонды, обеспечивающие Украину летальной и нелетальной помощью — Фонд поддержки НАТО (NSATU) и "Коалиция дронов", которую координируют Британия и Латвия.

Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и для Индо-Тихоокеанского. Поделиться

Еще 7 млн новозеландских долларов (4,1 млн долл. США) пойдут на поддержку пострадавших общин внутри Украины, а 1 млн (593 тыс долл. США) — на помощь украинцам, нашедшим убежище в соседних странах.

Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировку густонаселенных гражданских районов Украины.

Также в Веллингтоне напомнили о недавно введенных санкциях против российского "теневого флота" и лиц, причастных к продолжению войны.