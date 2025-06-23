Украина получит новую помощи от Новой Зеландии

Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи на 16 миллионов новозеландских долларов (свыше 9,4 млн долл США).
Главные тезисы
- Новая Зеландия предоставит Украине пакет помощи на 16 млн новозеландских долларов, включающий военную и гуманитарную помощь.
- Часть средств пойдет на поддержку обороноспособности Украины через фонды безопасности НАТО.
- Помощь также будет направлена на поддержку пострадавших общин внутри Украины и украинцев, находящих убежище в соседних странах.
Украина получит помощь от Новой Зеландии
Об этом сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге.
В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.
В частности, 4 млн новозеландских долларов (2,3 млн США) направят в многонациональные фонды, обеспечивающие Украину летальной и нелетальной помощью — Фонд поддержки НАТО (NSATU) и "Коалиция дронов", которую координируют Британия и Латвия.
Еще 7 млн новозеландских долларов (4,1 млн долл. США) пойдут на поддержку пострадавших общин внутри Украины, а 1 млн (593 тыс долл. США) — на помощь украинцам, нашедшим убежище в соседних странах.
Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировку густонаселенных гражданских районов Украины.
Также в Веллингтоне напомнили о недавно введенных санкциях против российского "теневого флота" и лиц, причастных к продолжению войны.
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