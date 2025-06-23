Україна отримає нову допомогу від Нової Зеландії

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги на 16 мільйонів новозеландських доларів (понад 9,4 млн дол США).
Головні тези:
- Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на 16 мільйонів новозеландських доларів.
- Допомога міститm військову та гуманітарну складові.
- Частина коштів спрямована на підтримку обороноздатності України через фонди безпеки НАТО.
Україна отримає допомогу від Нової Зеландії
Про це повідомили прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і глава МЗС Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі.
До пакета увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.
Зокрема 4 млн новозеландських доларів (2,3 млн США) направлять у багатонаціональні фонди, що забезпечують Україну летальною та нелетальною допомогою — Фонд безпекової підтримки НАТО (NSATU) і "Коаліція дронів", яку координують Британія та Латвія.
Ще 7 млн новозеландських доларів (4,1 млн дол США) підуть на підтримку постраждалих громад усередині України, а 1 млн (593 тис дол США) — на допомогу українцям, які знайшли прихисток у сусідніх країнах.
Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України.
Також у Веллінгтоні нагадали про нещодавно запроваджені санкції проти російського "тіньового флоту" та осіб, причетних до продовження війни.
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