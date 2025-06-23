Україна отримає нову допомогу від Нової Зеландії

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги на 16 мільйонів новозеландських доларів (понад 9,4 млн дол США).

Україна отримає допомогу від Нової Зеландії

Про це повідомили прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і глава МЗС Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі.

До пакета увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.

Зокрема 4 млн новозеландських доларів (2,3 млн США) направлять у багатонаціональні фонди, що забезпечують Україну летальною та нелетальною допомогою — Фонд безпекової підтримки НАТО (NSATU) і "Коаліція дронів", яку координують Британія та Латвія.

Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам. Поширити

Ще 7 млн новозеландських доларів (4,1 млн дол США) підуть на підтримку постраждалих громад усередині України, а 1 млн (593 тис дол США) — на допомогу українцям, які знайшли прихисток у сусідніх країнах.

Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України.

Також у Веллінгтоні нагадали про нещодавно запроваджені санкції проти російського "тіньового флоту" та осіб, причетних до продовження війни.