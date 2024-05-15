Украина получит от Австралии катера Sentinel в новом пакете помощи — фото

Партия современных катеров Sentinel 830R RHIB войдет в пакет военной помощи Украине на сумму 100 млн долл США, о котором в апреле объявило правительство Австралии.

Австралия передаст Украине партию катеров Sentinel

Эти универсальные плавсредства уже производят на заводах страны.

Фото Sentinel в соцсети Х показал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

While in Hobart, in addition to delivering talks at Tasmanian Club and Royal United Services Institute, I was also able to inspect the boats which are manufactured for Ukraine at the innovative Tassie company Sentinel. They were included in the latest package of assistance from… pic.twitter.com/bhqnu01Ex0 — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) May 15, 2024

Также у меня была возможность осмотреть катера, которые для Украины производит инновационная компания Sentinel Boats. Они вошли в последний пакет помощи Украине от правительства Австралии. Василий Мирошниченко Посол Украины в Австралии

В компании добавили, что катера, которые могут выполнять задачи как в реках, так и в открытом море, помогут Украине.

Австралийские катера Sentinel

830R может быть быстро развернут и требует минимального обслуживания, что обеспечивает большую оперативную готовность, когда это будет необходимо украинским силам, заявил генеральный директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр. Поделиться

Ожидается, что поставки этих катеров в Украину состоятся в течение «следующих месяцев» вместе с другой выделенной помощью от австралийского правительства.

Австралия предоставляет Украине новую военную помощь

Австралия передаст Украине дроны в рамках коалиции беспилотников. Также Украина получит обширную партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Австралия готовит для Украины новый пакет пособия на 100 млн дол. Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долл — на беспилотники в рамках «коалиции дронов», а остальная сумма — на другие военные нужды.

Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «воздух-земля».