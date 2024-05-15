Украина получит от Австралии катера Sentinel в новом пакете помощи — фото

Партия современных катеров Sentinel 830R RHIB войдет в пакет военной помощи Украине на сумму 100 млн долл США, о котором в апреле объявило правительство Австралии.
Австралия передаст Украине партию катеров Sentinel
Эти универсальные плавсредства уже производят на заводах страны.
Фото Sentinel в соцсети Х показал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.
В компании добавили, что катера, которые могут выполнять задачи как в реках, так и в открытом море, помогут Украине.
Ожидается, что поставки этих катеров в Украину состоятся в течение «следующих месяцев» вместе с другой выделенной помощью от австралийского правительства.
Австралия предоставляет Украине новую военную помощь
Австралия передаст Украине дроны в рамках коалиции беспилотников. Также Украина получит обширную партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Австралия готовит для Украины новый пакет пособия на 100 млн дол. Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долл — на беспилотники в рамках «коалиции дронов», а остальная сумма — на другие военные нужды.
Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «воздух-земля».
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