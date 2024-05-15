Україна отримає від Австралії катери Sentinel у новому пакеті допомоги — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Австралії катери Sentinel у новому пакеті допомоги — фото

Катер
Джерело:  Укрінформ

Партія сучасних катерів Sentinel 830R RHIB увійде до пакета військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів США, про який у квітні оголосив уряд Австралії.

Австралія передасть Україні партію катерів Sentinel

Ці універсальні плавзасоби вже виготовляють на заводах країни.

Фото Sentinel у соцмережі Х показав посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Також я мав змогу оглянути катери, які для України виготовляє інноваційна компанія Sentinel Boats. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні від уряду Австралії.

Василь Мирошниченко

Василь Мирошниченко

Посол України в Австралії

У самій компанії додали, що катери, які можуть виконувати завдання як у річках, так і у відкритому морі, допоможуть Україні.

Австралійські катери Sentinel

830R може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам, — заявив генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр.

Очікується, що постачання катерів цих в Україну відбудуться впродовж «наступних місяців» разом із іншою виділеною допомогою від австралійського уряду.

Австралія надає Україні нову військову допомогу

Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн дол. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

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