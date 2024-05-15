Україна отримає від Австралії катери Sentinel у новому пакеті допомоги — фото

Партія сучасних катерів Sentinel 830R RHIB увійде до пакета військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів США, про який у квітні оголосив уряд Австралії.

Австралія передасть Україні партію катерів Sentinel

Ці універсальні плавзасоби вже виготовляють на заводах країни.

Фото Sentinel у соцмережі Х показав посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

While in Hobart, in addition to delivering talks at Tasmanian Club and Royal United Services Institute, I was also able to inspect the boats which are manufactured for Ukraine at the innovative Tassie company Sentinel. They were included in the latest package of assistance from… pic.twitter.com/bhqnu01Ex0 — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) May 15, 2024

Також я мав змогу оглянути катери, які для України виготовляє інноваційна компанія Sentinel Boats. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні від уряду Австралії. Василь Мирошниченко Посол України в Австралії

У самій компанії додали, що катери, які можуть виконувати завдання як у річках, так і у відкритому морі, допоможуть Україні.

Австралійські катери Sentinel

830R може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам, — заявив генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр. Поширити

Очікується, що постачання катерів цих в Україну відбудуться впродовж «наступних місяців» разом із іншою виділеною допомогою від австралійського уряду.

Австралія надає Україні нову військову допомогу

Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн дол. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».