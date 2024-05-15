Україна отримає від Австралії катери Sentinel у новому пакеті допомоги — фото

Партія сучасних катерів Sentinel 830R RHIB увійде до пакета військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів США, про який у квітні оголосив уряд Австралії.
Австралія передасть Україні партію катерів Sentinel
Ці універсальні плавзасоби вже виготовляють на заводах країни.
Фото Sentinel у соцмережі Х показав посол України в Австралії Василь Мирошниченко.
У самій компанії додали, що катери, які можуть виконувати завдання як у річках, так і у відкритому морі, допоможуть Україні.
Очікується, що постачання катерів цих в Україну відбудуться впродовж «наступних місяців» разом із іншою виділеною допомогою від австралійського уряду.
Австралія надає Україні нову військову допомогу
Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн дол. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.
Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».
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