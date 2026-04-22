Украина получит от Бельгии 15 зениток Gepard
Украина получит от Бельгии 15 зенитных самоходных установок Gepard для защиты неба Технику выкупят у частной компании, отремонтируют и передадут ВСУ.

Главные тезисы

  • Украина получит от Бельгии 15 зенитных самоходных установок Gepard для защиты неба и улучшения своей обороноспособности.
  • Зенитные установки Gepard, выведенные из эксплуатации в Бельгии в 2000-х годах, остаются эффективными в современных условиях и показывают высокую эффективность в войне против РФ.

Бельгия предоставит Украине 15 зениток Gepard

Как сообщило издание L'Echo, бельгийское правительство планирует приобрести 15 зенитных бронированных машин у компании OIP (дочерняя израильская фирма Elbit Systems).

Эти установки ранее находились на вооружении армии Бельгии, но были выведены из строя в 2000-х годах и выкуплены частным сектором.

Закупка является частью масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1 миллиард евро, принятый в начале апреля.

Перед отправкой в Киев бронетехнику отремонтируют на бельгийских предприятиях. Сумма сделки пока не разглашается.

Зенитные установки Gepard оборудованы двумя 35-мм орудиями и двумя радарами.

Несмотря на то, что машины были разработаны еще в 1970-х годах, они показывают высокую эффективность в войне против РФ.

В частности, их успешно используют для перехвата российских дронов-камикадзе и крылатых ракет на близких расстояниях.

