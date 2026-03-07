Бельгия до сих пор не предоставила Украине ни одного из 30 обещанных F-16

Украина еще не получила ни одного из обещанных Бельгией 30 истребителей F‑16. В Министерстве обороны объясняют, что сроки поставки самолетов не были точно утверждены.

Украина не получила истребители F-16 от Бельгии

Два года тому назад Бельгия пообещала передать Украине 30 истребителей F‑16. Первые четыре самолета должны были поступить еще в 2024 году, однако Украина до сих пор не получила ни одного.

До конца года наша страна передаст Украине четыре истребителя F-16, пообещал тогдашний премьер-министр Александер Де Кроо в 2024 году. Поделиться

Это были первые из 30 обещанных F-16, но прошло два года с момента обещания, а Украина до сих пор не получила ни одного бельгийского истребителя. Для сравнения другие страны, такие как Нидерланды, Дания и Норвегия, уже поставили F-16 Украине, и некоторые из них уже используются.

Генерал-майор Герта Де Деккера из Воздушных сил Бельгии подчеркнул, что изначально страна должна удовлетворить свои оперативные потребности.

Сообщается, что причина задержки связана с поставкой новых F-35 в Бельгию. Только после полного перехода на эти самолеты старые F-16 смогут быть переданы Украине, что, по прогнозам, произойдет не раньше 2029 года.

Относительно поставок F-16 Украины Де Декер также подчеркнул, что фиксированного срока никогда не обещали.

Всегда было ясно, что наша собственная оперативная готовность должна быть гарантирована. Поделиться

В мае 2024 тогдашний премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что истребители, которые поставят Киеву, можно будет использовать только в пределах Украины. Тогда же эксминистра иностранных дел страны Хаджа Лахбиб заявляла, что страна поставит 30 своих истребителей F-16 в Украину до 2028 года.