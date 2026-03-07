Бельгія досі не надала Україні жодного з 30 обіцяних F-16

Україна досі не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F‑16. У Міністерстві оборони пояснюють, що термін постачання літаків не був точно затверджений.
Головні тези:
- Бельгія обіцяла передати Україні 30 винищувачів F‑16, але досі не виконала цю обіцянку.
- Причина затримки поставки літаків пов'язана із постачанням нових F‑35 до Бельгії.
Україна не отримала винищувачі F-16 від Бельгії
Два роки тому Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F‑16. Перші чотири літаки мали надійти ще у 2024 році, однак Україна досі не отримала жодного.
Це мали бути перші з 30 обіцяних F-16, але минуло два роки з моменту обіцянки, а Україна досі не отримала жодного бельгійського винищувача. Для порівняння, інші країни, такі як Нідерланди, Данія та Норвегія, вже поставили F-16 Україні, і деякі з них вже використовуються.
Генерал-майор Герта Де Деккера з Повітряних сил Бельгії наголосив, що спочатку країна повинна задовольнити власні оперативні потреби.
Повідомляється, що причина затримки пов’язана з постачанням нових F‑35 до Бельгії. Лише після повного переходу на ці літаки старі F‑16 зможуть бути передані Україні, що, за прогнозами, відбудеться не раніше 2029 року.
Щодо поставок F-16 Україні, Де Декер також наголосив, що фіксованого терміну ніколи не обіцяли.
У травні 2024 року тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що винищувачі, які поставлять Києву, можна буде використовувати лише в межах України. Тоді ж ексміністерка закордонних справ країни Хаджа Лахбіб заявляла, що країна поставить 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.
