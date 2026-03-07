Бельгія досі не надала Україні жодного з 30 обіцяних F-16
Категорія
Світ
Дата публікації

Бельгія досі не надала Україні жодного з 30 обіцяних F-16

Бельгія
Read in English
Джерело:  VRT News

Україна досі не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F‑16. У Міністерстві оборони пояснюють, що термін постачання літаків не був точно затверджений.

Головні тези:

  • Бельгія обіцяла передати Україні 30 винищувачів F‑16, але досі не виконала цю обіцянку.
  • Причина затримки поставки літаків пов'язана із постачанням нових F‑35 до Бельгії.

Україна не отримала винищувачі F-16 від Бельгії

Два роки тому Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F‑16. Перші чотири літаки мали надійти ще у 2024 році, однак Україна досі не отримала жодного.

До кінця року наша країна передасть Україні чотири винищувачі F-16, — пообіцяв тодішній прем’єр-міністр Александер Де Кроо у 2024 році.

Це мали бути перші з 30 обіцяних F-16, але минуло два роки з моменту обіцянки, а Україна досі не отримала жодного бельгійського винищувача. Для порівняння, інші країни, такі як Нідерланди, Данія та Норвегія, вже поставили F-16 Україні, і деякі з них вже використовуються.

Генерал-майор Герта Де Деккера з Повітряних сил Бельгії наголосив, що спочатку країна повинна задовольнити власні оперативні потреби.

Повідомляється, що причина затримки пов’язана з постачанням нових F‑35 до Бельгії. Лише після повного переходу на ці літаки старі F‑16 зможуть бути передані Україні, що, за прогнозами, відбудеться не раніше 2029 року.

Щодо поставок F-16 Україні, Де Декер також наголосив, що фіксованого терміну ніколи не обіцяли.

Завжди було зрозуміло, що наша власна оперативна готовність має бути гарантована.

У травні 2024 року тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що винищувачі, які поставлять Києву, можна буде використовувати лише в межах України. Тоді ж ексміністерка закордонних справ країни Хаджа Лахбіб заявляла, що країна поставить 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
140 млрд євро для України. Бельгія вирішила посилити опір
Барт де Вевер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія зробила нову неоднозначну заяву щодо Росії та її заморожених активів
Бельгія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова
Барт Де Вевер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?