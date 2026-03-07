Бельгія досі не надала Україні жодного з 30 обіцяних F-16

Україна досі не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F‑16. У Міністерстві оборони пояснюють, що термін постачання літаків не був точно затверджений.

Україна не отримала винищувачі F-16 від Бельгії

Два роки тому Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F‑16. Перші чотири літаки мали надійти ще у 2024 році, однак Україна досі не отримала жодного.

До кінця року наша країна передасть Україні чотири винищувачі F-16, — пообіцяв тодішній прем'єр-міністр Александер Де Кроо у 2024 році.

Це мали бути перші з 30 обіцяних F-16, але минуло два роки з моменту обіцянки, а Україна досі не отримала жодного бельгійського винищувача. Для порівняння, інші країни, такі як Нідерланди, Данія та Норвегія, вже поставили F-16 Україні, і деякі з них вже використовуються.

Генерал-майор Герта Де Деккера з Повітряних сил Бельгії наголосив, що спочатку країна повинна задовольнити власні оперативні потреби.

Повідомляється, що причина затримки пов’язана з постачанням нових F‑35 до Бельгії. Лише після повного переходу на ці літаки старі F‑16 зможуть бути передані Україні, що, за прогнозами, відбудеться не раніше 2029 року.

Щодо поставок F-16 Україні, Де Декер також наголосив, що фіксованого терміну ніколи не обіцяли.

Завжди було зрозуміло, що наша власна оперативна готовність має бути гарантована.

У травні 2024 року тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що винищувачі, які поставлять Києву, можна буде використовувати лише в межах України. Тоді ж ексміністерка закордонних справ країни Хаджа Лахбіб заявляла, що країна поставить 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.