Украина стала бронзовым призером юниорского ЧМ-2025 по художественной гимнастике

Украинские художественные гимнастки – бронзовые призерки юниорского чемпионата мира в Софии (Болгария).
Главные тезисы
- Украинская команда по художественной гимнастике стала бронзовыми призерками на ЧМ-2025 в Софии, Болгария.
- Гимнастки успешно выступили в групповых упражнениях с булавами и обручами, набрав высокие баллы.
Украинские гимнастки стали бронзовыми призерками юниорского ЧМ-2025
Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, отечественная команда в составе Анастасии Николенко, Александры Николь Самоукиной, Екатерины Шершень, Маргариты Мельник, Агаты Биленко и Таисии Редьки в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье.
"Золото" — у хозяек турнира, команды Болгарии (49.900), "серебро" — у сборной Бразилии (48,900).
Юные грации выступят также в финалах с 5 парами булав и 5 обручами, куда они квалифицировались со 2-м и 4-м результатами соответственно.
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