Украина стала бронзовым призером юниорского ЧМ-2025 по художественной гимнастике

Украинские художественные гимнастки – бронзовые призерки юниорского чемпионата мира в Софии (Болгария).

Украинские гимнастки стали бронзовыми призерками юниорского ЧМ-2025

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, отечественная команда в составе Анастасии Николенко, Александры Николь Самоукиной, Екатерины Шершень, Маргариты Мельник, Агаты Биленко и Таисии Редьки в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье.

По сумме двух выступлений (5 пар булав + 5 пар обручей) украинки получили от судей 48,400 баллов. Поделиться

"Золото" — у хозяек турнира, команды Болгарии (49.900), "серебро" — у сборной Бразилии (48,900).