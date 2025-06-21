Украина стала бронзовым призером юниорского ЧМ-2025 по художественной гимнастике
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Спорт
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Украина стала бронзовым призером юниорского ЧМ-2025 по художественной гимнастике

Министерство молодежи и спорта Украины
Украина
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Украинские художественные гимнастки – бронзовые призерки юниорского чемпионата мира в Софии (Болгария).

Главные тезисы

  • Украинская команда по художественной гимнастике стала бронзовыми призерками на ЧМ-2025 в Софии, Болгария.
  • Гимнастки успешно выступили в групповых упражнениях с булавами и обручами, набрав высокие баллы.

Украинские гимнастки стали бронзовыми призерками юниорского ЧМ-2025

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, отечественная команда в составе Анастасии Николенко, Александры Николь Самоукиной, Екатерины Шершень, Маргариты Мельник, Агаты Биленко и Таисии Редьки в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье.

По сумме двух выступлений (5 пар булав + 5 пар обручей) украинки получили от судей 48,400 баллов.

"Золото" — у хозяек турнира, команды Болгарии (49.900), "серебро" — у сборной Бразилии (48,900).

Юные грации выступят также в финалах с 5 парами булав и 5 обручами, куда они квалифицировались со 2-м и 4-м результатами соответственно.

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