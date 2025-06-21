Україна стала бронзовою призеркою юніорського ЧС-2025 з художньої гімнастики
Категорія
Спорт
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Україна стала бронзовою призеркою юніорського ЧС-2025 з художньої гімнастики

Міністерство молоді та спорту України
Україна

Українські художні гімнастки - бронзові призерки юніорського чемпіонату світу у Софії (Болгарія).

Головні тези:

  • Українська команда з художньої гімнастики стала бронзовими призерками на юніорському ЧС-2025 у Софії, Болгарія.
  • Гімнастки виконали вправи з булавами та обручами, за що отримали високі оцінки суддів.

Українські гімнастки стали бронзовими призерками юніорського ЧС-2025

Як інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту, вітчизняна команда у складі Анастасії Ніколенко, Олександри Ніколь Самоукіної, Катерини Шершень, Маргарити Мельник, Агати Біленко та Таїсії Редьки у групових вправах посіла третє місце у багатоборстві.

За сумою двох виступів (5 пар булав + 5 пар обручів) українки отримали від суддів 48,400 бала.

«Золото» — у господарок турніру, команди Болгарії (49.900), «срібло» — у збірної Бразилії (48,900).

Юні грації виступлять також у фіналах з 5 парами булав і 5 обручами, куди вони кваліфікувались з 2-м і 4-м результатами відповідно.

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