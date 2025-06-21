Україна стала бронзовою призеркою юніорського ЧС-2025 з художньої гімнастики

Українські гімнастки стали бронзовими призерками юніорського ЧС-2025

Як інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту, вітчизняна команда у складі Анастасії Ніколенко, Олександри Ніколь Самоукіної, Катерини Шершень, Маргарити Мельник, Агати Біленко та Таїсії Редьки у групових вправах посіла третє місце у багатоборстві.

За сумою двох виступів (5 пар булав + 5 пар обручів) українки отримали від суддів 48,400 бала. Поширити

«Золото» — у господарок турніру, команди Болгарії (49.900), «срібло» — у збірної Бразилії (48,900).