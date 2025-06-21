Україна стала бронзовою призеркою юніорського ЧС-2025 з художньої гімнастики

Українські художні гімнастки - бронзові призерки юніорського чемпіонату світу у Софії (Болгарія).
Головні тези:
- Українська команда з художньої гімнастики стала бронзовими призерками на юніорському ЧС-2025 у Софії, Болгарія.
- Гімнастки виконали вправи з булавами та обручами, за що отримали високі оцінки суддів.
Українські гімнастки стали бронзовими призерками юніорського ЧС-2025
Як інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту, вітчизняна команда у складі Анастасії Ніколенко, Олександри Ніколь Самоукіної, Катерини Шершень, Маргарити Мельник, Агати Біленко та Таїсії Редьки у групових вправах посіла третє місце у багатоборстві.
«Золото» — у господарок турніру, команди Болгарії (49.900), «срібло» — у збірної Бразилії (48,900).
Юні грації виступлять також у фіналах з 5 парами булав і 5 обручами, куди вони кваліфікувались з 2-м і 4-м результатами відповідно.
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