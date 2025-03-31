9 медалей. Українські гімнастки тріумфально виступили на Гран-прі у Тьє

Шістнадцятирічна Таїсія Онофрійчук стала абсолютною чемпіонкою особистих змагань, а загалом команда України здобула 9 нагород на третьому етапі Гран-прі з художньої гімнастики у французькому Тьє.

Гімнастка Таїсія Онофрійчук тріумфувала у Тьє

У французькому Тьє завершився третій етап Гран-прі з художньої гімнастики сезону-2025. Команда України здобула дев'ять нагород, а Таїсія Онофрійчук стала абсолютною чемпіонкою особистих змагань.

У перший день змагань збірна України здобула дві нагороди: золото та бронзу. Чемпіонкою з багатоборства стала Таїсія Онофрійчук, а бронзову медаль в цій дисципліні виборола Поліна Каріка. Четвертою стала Анастасія Ікан. А збірна команда в групових вправах посіла у багатоборстві четверте місце.

У другий день Гран-прі українська команда здобула сім нагород: чотири золоті, дві срібні та бронзову.

Таїсія Онофрійчук

Усі золоті медалі — в активі Таїсії Онофрійчук. Після успіху в багатоборстві вона стала переможницею фіналів з обручем, мʼячем, булавами та стрічкою.

Поліна Каріка стала срібною призеркою змагань у вправах з обручем і бронзовою — у фіналі з булавами.

А збірна команда України в групових вправах завоювала срібло у фіналі з пʼятьма стрічками.

До заявки України на Гран-прі у Франції в індивідуальних вправах увійшли три спортсменки: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка й Анастасія Ікан. У команді Україну представили Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак, Лейла Юсіфзад. Поширити

Четвертий етап Гран-прі з художньої гімнастики відбудеться 4-6 квітня у болгарській Софії.