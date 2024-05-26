Збірна України з художньої гімнастики виборола дві бронзові медалі Євро-2024

Збірна України з художньої гімнастики отримала другу медаль чемпіонату Європи в Будапешті — "бронзу" групових вправ із трьома стрічками та двома м'ячами.

Українки здобули третє місце у груповому фіналі Євро-2024 з художньої гімнастики

Українські гімнастки вибороли бронзову медаль у групових змаганнях.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Виступами груповичок завершувався останній день континентальної першості в неділю, 26 травня. У першому з двох фіналів — із п'ятьма обручами — "синьо-жовті" посіли п'яте місце з відставанням у 0.8 бала від першої трійки (37.850).

У вправах з трьома стрічками та двома м'ячами українки окреслили медальні амбіції ще у кваліфікації. З доробком у 33.500 бала збірна посіла третє місце, позаду лише Болгарії та Іспанії.

Українки стартували четвертими та за підсумками виступу розташувалися на третій проміжній сходинці — 33.500 бала.

Збірна подала протест на здобуту оцінку. За підсумками розгляду його задовільнили, змінивши результат українок на 33.900 бала. Поширити

Серед груповичок, що виступали після українок, найкращими стали чинні чемпіонки Європи у дисципліні з Азербайджану — 33.350 бала, яких забракло для місця на подіумі.

Євро-2024: результат групових прав (3 стрічки та 2 м'ячі)

Іспанія — 34.700 бала

Ізраїль — 34.500

Україна — 33.900

Азербайджан — 33.350

Польща — 32.150

Німеччина — 32.150

Італія — 32.100

Болгарія — 28.600

Що означає медаль українок на Євро-2024

Друга нагорода "синьо-жовтих" на Євро-2024 після особистої "бронзи" Таїсії Онофрійчук у фіналі вправ із обручем.

Дебютна медаль України у вправах з трьома стрічками та двома м'ячами після запровадження дисципліни на рівні Євро у 2022 році.

Вдруге поспіль збірна завершує Євро з художньої гімнастики із двома нагородами — після "золота" і "срібла" минулого року.

Онофрійчук завоювала “бронзу” Євро-2024

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль у вправах з обручами на Євро-2024 з художньої гімнастики.

26 травня юна українська грація Таїсія Онофрійчук святкує своє 16-річчя. Найкращий подарунок українка зробила собі власноруч. Поширити

На своєму дебютному дорослому чемпіонаті Європи Таїсія Онофрійчук здобуває бронзу! У вправах з обручем українка набрала 34.900 бала і стала третьою.