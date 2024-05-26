Збірна України з художньої гімнастики виборола дві бронзові медалі Євро-2024

Збірна України з художньої гімнастики отримала другу медаль чемпіонату Європи в Будапешті — "бронзу" групових вправ із трьома стрічками та двома м'ячами.
Українки здобули третє місце у груповому фіналі Євро-2024 з художньої гімнастики
Українські гімнастки вибороли бронзову медаль у групових змаганнях.
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.
Виступами груповичок завершувався останній день континентальної першості в неділю, 26 травня. У першому з двох фіналів — із п'ятьма обручами — "синьо-жовті" посіли п'яте місце з відставанням у 0.8 бала від першої трійки (37.850).
У вправах з трьома стрічками та двома м'ячами українки окреслили медальні амбіції ще у кваліфікації. З доробком у 33.500 бала збірна посіла третє місце, позаду лише Болгарії та Іспанії.
Українки стартували четвертими та за підсумками виступу розташувалися на третій проміжній сходинці — 33.500 бала.
Серед груповичок, що виступали після українок, найкращими стали чинні чемпіонки Європи у дисципліні з Азербайджану — 33.350 бала, яких забракло для місця на подіумі.
Євро-2024: результат групових прав (3 стрічки та 2 м'ячі)
Іспанія — 34.700 бала
Ізраїль — 34.500
Україна — 33.900
Азербайджан — 33.350
Польща — 32.150
Німеччина — 32.150
Італія — 32.100
Болгарія — 28.600
Що означає медаль українок на Євро-2024
Друга нагорода "синьо-жовтих" на Євро-2024 після особистої "бронзи" Таїсії Онофрійчук у фіналі вправ із обручем.
Дебютна медаль України у вправах з трьома стрічками та двома м'ячами після запровадження дисципліни на рівні Євро у 2022 році.
Вдруге поспіль збірна завершує Євро з художньої гімнастики із двома нагородами — після "золота" і "срібла" минулого року.
Онофрійчук завоювала “бронзу” Євро-2024
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль у вправах з обручами на Євро-2024 з художньої гімнастики.
На своєму дебютному дорослому чемпіонаті Європи Таїсія Онофрійчук здобуває бронзу! У вправах з обручем українка набрала 34.900 бала і стала третьою.
Це вже сьома медаль, яку здобула Таїсія Онофрійчук у 2024 році на рівні дорослих Кубків світу, Гран-прі та чемпіонату Європи.
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