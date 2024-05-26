Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала две бронзовые медали Евро-2024

Сборная Украины по художественной гимнастике получила вторую медаль чемпионата Европы в Будапеште — "бронзу" групповых упражнений с тремя лентами и двумя мячами.

Украинки завоевали третье место в групповом финале Евро-2024 по художественной гимнастике

Украинские гимнастки завоевали бронзовую медаль в групповых соревнованиях.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Выступлениями группа завершался последний день континентального первенства в воскресенье, 26 мая. В первом из двух финалов — с пятью обручами — "сине-желтые" заняли пятое место с отставанием в 0.8 балла от первой тройки (37.850).

В упражнениях с тремя лентами и двумя мячами украинки наметили медальные амбиции еще в квалификации. С наработкой в 33.500 балла сборная заняла третье место, позади только Болгарии и Испании.

Украинки стартовали четвертыми и по итогам выступления расположились на третьей промежуточной строчке — 33.500 балла.

Сборная подала протест на полученную оценку. По итогам рассмотрения его удовлетворили, изменив результат украинок на 33.900 баллов. Поделиться

Среди выступавших после украинок групповичок лучшими стали действующие чемпионки Европы по дисциплине из Азербайджана — 33.350 балла, которых не хватило для места на подиуме.

Евро-2024: результат групповых прав (3 ленты и 2 мяча)

Испания — 34.700 балла

Израиль — 34.500

Украина — 33.900

Азербайджан — 33.350

Польша — 32.150

Германия — 32.150

Италия — 32.100

Болгария — 28.600

Что означает медаль украинок на Евро-2024

Вторая награда "сине-желтых" на Евро-2024 после личной "бронзы" Таисии Онофрийчук в финале упражнений с обручем.

Дебютная медаль Украины по упражнениям с тремя лентами и двумя мячами после введения дисциплины на уровне Евро в 2022 году.

Во второй раз сборная завершает Евро по художественной гимнастике с двумя наградами — после "золота" и "серебра" в прошлом году.

Онофрийчук завоевала "бронзу" Евро-2024

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручами на Евро-2024 по художественной гимнастике.

26 мая юная украинская грация Таисия Онофрийчук отмечает свое 16-летие. Лучший подарок украинка сделала себе собственноручно. Поделиться

На своем дебютном взрослом чемпионате Европы Таисия Онофрийчук завоевывает бронзу! В упражнениях с обручем украинка набрала 34.900 баллов и стала третьей.