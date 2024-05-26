Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала две бронзовые медали Евро-2024

Сборная Украины по художественной гимнастике получила вторую медаль чемпионата Европы в Будапеште — "бронзу" групповых упражнений с тремя лентами и двумя мячами.
Украинки завоевали третье место в групповом финале Евро-2024 по художественной гимнастике
Украинские гимнастки завоевали бронзовую медаль в групповых соревнованиях.
Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.
Выступлениями группа завершался последний день континентального первенства в воскресенье, 26 мая. В первом из двух финалов — с пятью обручами — "сине-желтые" заняли пятое место с отставанием в 0.8 балла от первой тройки (37.850).
В упражнениях с тремя лентами и двумя мячами украинки наметили медальные амбиции еще в квалификации. С наработкой в 33.500 балла сборная заняла третье место, позади только Болгарии и Испании.
Украинки стартовали четвертыми и по итогам выступления расположились на третьей промежуточной строчке — 33.500 балла.
Среди выступавших после украинок групповичок лучшими стали действующие чемпионки Европы по дисциплине из Азербайджана — 33.350 балла, которых не хватило для места на подиуме.
Евро-2024: результат групповых прав (3 ленты и 2 мяча)
Испания — 34.700 балла
Израиль — 34.500
Украина — 33.900
Азербайджан — 33.350
Польша — 32.150
Германия — 32.150
Италия — 32.100
Болгария — 28.600
Что означает медаль украинок на Евро-2024
Вторая награда "сине-желтых" на Евро-2024 после личной "бронзы" Таисии Онофрийчук в финале упражнений с обручем.
Дебютная медаль Украины по упражнениям с тремя лентами и двумя мячами после введения дисциплины на уровне Евро в 2022 году.
Во второй раз сборная завершает Евро по художественной гимнастике с двумя наградами — после "золота" и "серебра" в прошлом году.
Онофрийчук завоевала "бронзу" Евро-2024
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручами на Евро-2024 по художественной гимнастике.
На своем дебютном взрослом чемпионате Европы Таисия Онофрийчук завоевывает бронзу! В упражнениях с обручем украинка набрала 34.900 баллов и стала третьей.
Это уже седьмая медаль, которую получила Таисия Онофрийчук в 2024 году на уровне взрослых Кубков мира, Гран-при и чемпионата Европы.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-